外資大逃殺！韓元創海嘯新低，新台幣摜破32元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊戰事持續升溫，市場避險情緒升高，亞洲股匯市再度遭遇重挫。台股今早開盤重挫逾千點，新台幣兌美元匯率同步走貶，盤中再度摜破32元整數大關，最低下探至32.119元，重貶1.4角，創去年5月初以來新低，中午暫時在32.122元、貶值1.52角，台北外匯經紀公司成交量8.71億美元。

自2月底美伊開戰以來，截至上週五，外資在集中市場累計賣超已超過7000億元，資金匯出力道驚人，使新台幣在短短3週內貶值逾7角。另一方面，國際油價飆升推升通膨預期，帶動美元轉強，亦使主要亞洲貨幣全面承壓。

請繼續往下閱讀...

其中，韓元兌美元今早再度貶破1500關卡，盤中最低觸及1512，創金融海嘯以來新低；日圓持續在159至160低檔區間徘徊；人民幣原先相對抗跌，但離岸價今早亦貶破6.9元兌1美元。

匯銀人士指出，美伊戰事已進入第四週，當前正處於是否停火的關鍵期，任何風吹草動都可能加劇金融市場波動。新台幣上週盤中已兩度貶破32元整數關卡，尾盤都在央行調節下守住31元價位，今日收盤能否守穩，還是要看央行態度以及亞幣走勢。

整體而言，目前新台幣仍處於偏貶格局，除非戰事降溫、外資回流，匯價難有反彈空間，預估短值內將於31.9元至32.3元間偏弱震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法