反對新北成核能最終處置場！蘇巧慧：除非有安全、無核廢新核能

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今在立院受訪表示，她反對新北變成核能最終處置場，除非世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德近日表示，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今在立院受訪時重申，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，她當然反對新北變成核能最終處置場，除非世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能。

蘇巧慧指出，現在網路上有很多謠言，說她立場轉變，她現在要再清楚地重申一次。台灣要使用核能，最大的問題就是安全有疑慮、核廢無解，沒有任何地方願意收，新北拒絕，「我當然也反對我們新北變成核能最終處置場，也反對核二變成核能的最終處置場。」

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「沒有核安、核廢無解 沒有資格使用核能」

「10年前我剛進到立法院的時候，就是在教育文化委員會監督原能會！」蘇巧慧重申，大家可以看到她這10年來對於核能議題的發言始終一致，也就是沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，在這樣的狀況下，當然不能同意，也拒絕新北成為核廢的最終處置場。

蘇巧慧提及，若有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，當然不反對。大家可以去看她昨天的發言逐字稿，其實是和這10年來的立場、發言是一模一樣的。

她補充，現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要安全無虞、核廢有解，而且還要有社會共識，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段，現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常非常的漫長。

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