BTS演唱會人潮遠低預期 HYBE股價狂瀉逾15％

韓團「BTS」防彈少年團週六（21日）在首爾光化門廣場舉行回歸演唱會。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，週六（21日）在首爾光化門廣場舉行演唱會，大力宣傳下，原預估將有26萬人到場，然而當天現場人數遠低於先前預期，BTS的經濟公司HYBE週一（23日）早盤股價暴跌超過15％，出現2022年6月以來最大單日跌幅。

綜合外媒報導，當局原先預估將有26萬人到場，首爾政府甚至發出「災難警訊」，動員上萬名警力到場維持秩序，然而，HYBE官方公佈數據為10.4萬人，警方和韓媒預估人數則在4萬至6萬不等。部份人士認為，嚴格的人群控管措施可能是造成最終人數低於預期的一大原因。

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這場演唱會吸引全球關注，在首爾代表性的光化門廣場透過Netflix（網飛）進行了長達1小時的現場直播，作為新專輯《ARIRANG》（阿里郎）的首場演出，這張專輯首日銷量飆升至近400萬張。儘管在商業上取得巨大成就，但關於現場實際觀眾人數的報導引發爭議。

這次拋售潮表明，部份投資人擔憂到場人數的爭議影響，認為這可能是粉絲熱情消退或HYBE報告準確性的警訊。

BTS先前已宣佈將展開世界巡迴演場會，82場演出已經售罄，巡演消息公佈時，HYBE的股價飆升至4年來最高點，單日漲幅超過9％，公司市值增加6.77億美元（約新台幣217.75億元）。

對於HYBE股價前景的主要風險在於，圍繞到場人數的爭論可能會加劇人們對粉絲參與度的持續質疑，爭議引發的負面情緒可能繼續對股價構成壓力。下一個關注的重要里程碑是4月9日BTS世界巡迴演唱會正式啟動，門票售罄是預計利潤增長的主要驅動力，因此巡演成功啟動至關重要。任何門票銷售或演出方面的問題都可能再次引發擔憂，而順利的開局則會增強樂觀的預期。

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