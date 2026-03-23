「國防部長」張育成今晚登LINE TODAY直播 親揭WBC經典賽第一視角

張育成今（23）晚將登LINE TODAY直播與球評曾文誠對談， 親揭經典賽第一視角。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，台灣隊在小組賽繳出2勝2敗成績，雖未能晉級，但對南韓一戰的關鍵勝利，仍為本屆賽事留下亮點。延續賽事熱度，LINE TODAY宣布將於今（23）日晚間8點推出直播特別企劃，邀請台灣隊主力打者張育成，與資深球評曾文誠及Podcast《鍵盤球探》團隊同台對談，從球員第一視角與專業觀點回顧本屆經典賽。

被球迷暱稱為「國防部長」的張育成，本屆賽會延續上屆WBC小組賽MVP氣勢，4場預賽皆敲出安打，打擊率突破4成、貢獻5分打點，展現穩定長打火力，獲網友盛讚為「為大賽而生的男人」。在關鍵台韓戰中，更於2局上轟出陽春全壘打先馳得點，成為球隊奪勝關鍵之一，賽後真情流露的畫面也引發全球球迷共鳴。

請繼續往下閱讀...

此次直播中，張育成將分享場上打擊策略與關鍵時刻的思考，包括如何面對高壓國際賽事、臨場心理調適等。同時節目也將深入解析多場焦點戰役，例如對戰日本投手群的應對方式、主審好球帶變動對打者的影響，以及球隊在逆境中的調整歷程，透過球員與球評的多元觀點，補足轉播未能呈現的細節。

本屆經典賽期間，LINE TODAY推出的即時戰況服務「逐球速報」累計突破1800萬瀏覽量，其中台韓大戰單日吸引約86萬不重複用戶，顯示球迷高度參與與關注。平台表示，期望透過本次直播延續觀賽熱潮，並與球迷進一步互動。此外，LINE TODAY也開放球迷於活動頁面留言提問，相關問題有機會在直播中由張育成與曾文誠親自回應，拉近球員與球迷之間的距離。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法