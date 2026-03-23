石油只是開始 ! 中國出手管制燃料與化肥 「這3國」壓力恐爆表

中國嚴厲管制燃料和化肥出口，引發多國供應擔憂。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝擊持續衝擊，受牽動的不只是石油供應，還同時撼動3條關鍵供應鏈。據報導，除了能源之外，氦氣、藥品與化肥等核心資源的流動也遭到中東戰火嚴重干擾；正當此時，傳出中國正收緊航空燃油、柴油和化肥出口，引發亞洲多國的供應擔憂。

《金融時報》指出，北京為了保護能源和糧食儲備，並維護國內市場，正嚴厲打擊燃料和化肥出口，以試圖透過限制銷售來保護自身的庫存。而中國是印度主要的化肥供應國、佔印度化肥進口總量的10%，越南也是此波受中國管制影響最嚴重的國家之一，澳洲的航空燃油約有3分之1也依賴中國供應。

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根據國際貿易中心的數據，中國是世界第二大化肥出口國、僅次於俄羅斯，也是世界第六大航空燃油出口國。

據報導，越南是三星、博世和雀巢等公司的總部所在地，其近70%的航空燃油需求依賴進口，其中約60%來自泰國和中國。越南的供應商表示，他們可保證3月的航空燃料供應，但警告4月可能會出現供應中斷。也因航空燃油價格上漲，越南航空的營運成本上漲了高達70%。

至於中國的出口管制，也加劇了澳洲的燃料短缺。澳洲是全球最大的鐵礦石、煤炭和液化天然氣出口國，其航空燃油約有3分之1依賴中國供應。同時，澳洲也是中國柴油的主要進口國之一。

澳洲主要依靠航空運輸進行國內主要城市間的交通，但柴油短缺將對全國食品和商品的配送產生深遠影響。由於派遣工人前往偏遠地區成本高昂，一些小型礦業公司已開始縮減勘探工作。對此，澳洲區域航空協會執行長羅布沃克表示，由於卡車無法運送航空燃油，農村機場已經出現供應問題。

澳洲政府警告稱，通膨可能出現「非常現實」的潛在飆升，這將對國內生產毛額造成衝擊，在上週四還召開了一次特別內閣會議，以應對這場危機。

《金融時報》引述一位不願透露姓名的山東省某化肥生產商員工證實，公司已被告知停止向印度出口，但部分銷往東南亞的貨物仍被允許出口，了解該行業的分析師和外交官也證實了出口管制措施的延長。

中媒指出，除了原油，現今多種關鍵原材料與大宗商品的供應，包括氦氣、藥品與化肥。瑞銀分析師警告，氦氣供應對高階AI硬體與醫療領域影響尤為明顯。

研究機構指出，目前市場每月約短缺520萬立方米氦氣，而由於氦氣無法長期儲存，必須在約45天內運送至終端，幾乎沒有緩衝空間。在供應受限下，氦氣價格已翻倍，若中斷持續，仍可能再上漲25%至50%。

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