去年預售屋前十大交易熱區 桃園區賣掉近1500戶拿下寶座

去年桃園市桃園區預售屋交易量近1500戶，位居全國第一。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕2025年全台預售屋前十大交易熱區，前6名，1年賣掉上千戶。根據房仲業者彙整去年全台預售屋交易熱區，其中桃園市桃園區1年賣掉1496戶，為去年預售屋銷售最熱行政區，第二名則是中壢區、1年賣掉1398戶。

根據永慶房產集團彙整，2025年預售屋前十大熱區，新北市入榜最多，有中和、板橋、三重、新莊以及新店等5區，去年合計賣掉5476戶預售屋，再來則是桃園市、台中市均有2區入榜，其中桃園市入榜的包括桃園區、中壢區，合計賣掉2894戶；台中市則是北屯區、南屯區入榜，合計賣掉1911戶，至於，台北市有北投區入榜、去年1年賣掉759戶。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，近幾年桃園市軌道建設持續進行，且在企業廠辦、總部設點熱絡的趨勢下，帶來大量就業人口移入，加上桃園有眾多重劃區，像是桃園區中路特區、小檜溪重劃區、經國重劃區，以及中壢區青埔重劃區，都是去年預售屋交易重點區域。

而桃園區、中壢區去年預售屋每坪均價落在40萬、50萬元，單戶平均總價則在2千萬元上下，相較雙北仍屬親民區間。

新北市5行政區入榜

進一步觀察新北市入榜的5個行政區，預售屋每坪均價落在70、80萬元，每戶平均總價則落在2100萬至2500萬元。陳金萍指出，新北市上榜的行政區多位於新北市第一環區位，由於鄰近台北市，擁有強勁的自住需求。

至於，北投區則是台北市唯一入榜的行政區，成交建案多集中在北投士林科技園區一帶。陳金萍補充，北士科是台北市最後一塊大型素地重劃區，土地稀缺、高端產業聚落等優勢，而且吸引輝達海外總部進駐，帶動區域房市發展，目前預售屋每坪均價已經突破100萬元、單戶平均總價也超過4千萬元。

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