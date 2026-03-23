「信義犁和」公辦都更案預招租 鎖定高齡住宅與生醫科技研發中心

「信義犁和」公辦都更案針對未來分回的4500坪建物、預先招租。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕眾所矚目的「信義犁和」公辦都更案（原陸保廠D、E基地）採「先租後投」，國家住宅與都市更新中心針對未來更新後將分回的4500坪建物空間預先公開招租，並鎖定醫療服務、社會福利或生醫科技等業種背景，投標截止日為4月29日。

國家住都中心指出，該都更案位於信義區、坐落信安街與吳興街交會處，鄰近捷運六張犁站、台北醫學大學及景勤二號公園等，預計第三季公告出資人招商作業，不過，在尋找最優投資人之前，先針對未來分回的4500坪建物進行招租，而招租方向則朝向高齡住宅與生醫科技研發中心。

請繼續往下閱讀...

國家住都中心解釋，先找承租營運人、再找投資興建人的原因，是希望讓得標的租賃專業營運團隊能在興建初期便提前進場參與規劃，主要可降低初期投入成本。而招租評選機制，將重點考量「租金條件」、「營運計畫」及「營運空間需求」，評選程序則採一次申請、二階段審查方式，招租投標截止日為4月29日，而得標者的租賃契約則包括前期籌備、裝修以及租賃期20年。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法