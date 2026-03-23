阿里山林業村BOT案再啟招商 50年許可年期盼吸引民間投入

阿里山林業村BOT案基地包括舊嘉義市魚市場。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵處）依促參法辦理民間自行規劃申請參與「嘉義市阿里山林業村新建/修建營運移轉 （BOT/ROT）案」招商，政策公告期間為3月23日至5月29日，許可年期可達50年，邀請有意願的廠商踴躍參與。

林鐵處指出，該營運移轉案位處嘉義市東區阿里山林業村，原以民間參與政府規劃之公共建設方式辦理促參，歷經兩次招商未果，經檢討原因係基地內陸續有建物指定為文化資產及登錄為重要文化景觀，佔住戶收回交付期程不明確，而且經投資人進行財務評估，咸認為投資規模大，特許年期短，影響市場潛在廠商投資意願。為順利招商，這次基地面積調減為約3.5公頃，許可年期可達50年，並劃出文化資產建物等。

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阿里山林業村新建修建營運移轉 （BOTROT）案基地範圍。（林鐵處提供）

林鐵處表示，基地周邊環境發展迅速、配套完整，如檜意森活村、北門驛、嘉義市圖書館總館園區、嘉義獄政博物館、嘉義文創園區等，各亮點經軸帶串聯，與區域發展相互加乘，未來將與嘉義地區其他新興觀光遊憩區共同帶動發展，創造藝文城市新風貌，具整體規劃發展的空間潛力。

林鐵處說，公共建設開發調整由政府提供土地，民間自行規劃投資方式，運用民間創意及資源，導入適宜商業模式，提供「食、宿、遊、購、行」等複合式服務設施，並由民間申請人自行評估投資金額，期盼透過與民間機構攜手合作，共創三贏。

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