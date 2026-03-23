焦點股》中環：Flash產品 需求大增

中環旗下Flash產品需求大增，看好營運獲利持續成長。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到光碟片漲價與Flash產品需求大增，中環（2323）上週連拉兩根漲停，今日則因台股回檔爆量下跌，截至10:10分為止，中環股價下跌1.15元、暫報11.95元，成交量超過7.3萬張，已是上週五成交量一倍有餘，不過，中環看好Flash產品需求將成為今年營運主力。

中環認為，AI與高效能運算帶動資料儲存需求快速成長，SSD與 Flash市場持續擴大，中環結合旗下國際品牌Verbatim，由光儲存媒體拓展至Flash與SSD產品，強化儲存產品布局，而Verbatim的Flash產品營收占比去年約32%，今年前兩個月已提高至43%，轉型成效逐步顯現，中環看好Flash儲存產品與電子周邊產品兩大產品線成長動能可望延續，整體營收成長可望較去年成長。

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觀察三大法人動態可發現，外資2月買超中環逾2萬張，成本約在10元左右，而上週五主力大買1.8萬張，買超券商集中在元大、凱基城中、富邦證券，外資則賣超3328張，法人建議，投資人後續可多留意外資與主力動態，可逢低布局、但避免追高套牢。

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