半導體業：氦氣供應多管道 生產無虞

半導體業指出，氦氣供應多管道，生產無虞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中東戰爭持績升溫，外媒直指除了能源價格飆漲之外，半導體製造關鍵化學原料氦氣也恐斷料，全球AI晶片生產線因此會陷入停擺；台灣半導體大廠則紛指出，氦氣供應來源多管道，且目前庫存供應量無虞，將密切留意後續的變化。

中東卡達在全球氦氣市場中占有關鍵地位，其液化天然氣產業所產出的副產品氦氣，約占全球供應量的三分之一，產出氦氣需經由荷姆茲海峽運輸到世界各地，最近中東衝突致傳出封鎖這條海上通道，氦氣供應命脈成為關注焦點。

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半導體業界人士指出，氦氣是半導體製程上不可或缺的稀有惰性氣體材料，在半導體工廠用量不算大，不像氮氣、氧氣及氬氣都屬於用量比較大的大宗氣體，但是在製程上有其特殊需求與重要性。

台積電（2330）先進製程以生產輝達等國際主要客戶的A I晶片為主，該公司在氦氣等材料來源向來採多元化，庫存量也達2個月以上，預期風險可控，生產不受影響，但也會密切注意後續情勢變化。

記憶體廠華邦電（2344）目前產能滿載，公司表示，目前不會有不夠的問題，因公司的料源由不同的供應商從不同區域供應，非單一供應商。一般而言，關鍵氣體和原材料都會有1-2季的安全庫存，短期內，生產不會受到直接的影響，但公司也會密切關注目前中東的局勢發展。

聯電（2303）也認為，目前氦氣足夠、也有多重管道供應商供應。

記憶體廠旺宏（2337）回應，因相關原物料主要來源非中東國家，且具備多元採購管道，目前無影響，將持續密切觀察後續局勢發展。

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