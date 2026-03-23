焦點股》為升：打造無人機反制系統 買盤歡呼

汽車電子與安防系統製造商為升電裝（2231）結合毫米波雷達與多感測融合技術，攜手具備實戰部署經驗的國際國防合作夥伴，打造「雷盾（Aegis）」無人機反制系統，今天股價跌深反彈，直攻90.4元漲停板。（為升提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車電子與安防系統製造商為升電裝（2231）結合毫米波雷達與多感測融合技術，攜手具備實戰部署經驗的國際國防合作夥伴，打造「雷盾（Aegis）」無人機反制系統，今天股價跌深反彈，直攻90.4元漲停板，截至10:15分，成交量達856張，掛漲停委買張數達逾900張。

在全球供應鏈重組與地緣政治風險升高的背景下，無人機威脅快速擴散，為升開發的「雷盾」系統不僅體現台灣製造（Made in Taiwan）能力，公司並已將射頻訊號處理、AI影像分析與毫米波雷達等核心技術整合，並逐步實現在地部署與技術掌握。

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在實戰應用方面，「雷盾」所採用之核心反制技術，已於全球超過1,200處重要場域完成部署與驗證，涵蓋軍事基地、國際機場、關鍵基礎設施及高端安全任務場景，相關系統已在多個高風險環境中運作，展現穩定性與實用性。

「雷盾」系統AI資料庫經多年建構，可辨識多種類型無人機，並在面對未知機型時，即時擷取通訊訊號並完成解析與更新，強化整體偵測準確性與應變能力。

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