焦點股》永擎：無懼大盤跌千點 帶量攻漲停

永擎1月每股盈餘4.38元、年增65.91%。（永擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）子公司華擎（3515）旗下伺服器設計廠永擎（7711）受惠於登上輝達（NVIDIA）合作廠商背板，資料中心領域的前景受到市場關注，激勵買盤進場猛烈推升股價，上週大漲32.91%。儘管今日指數一瀉千里、開盤大跌逾千點，永擎盤中依舊亮起紅燈、攻上漲停。

永擎目前仍被列為注意股，截至上午9時54分暫報漲停價288.5元，成交量1791張，尚有394張漲停價委買單尚未成交。永擎因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，上週五盤後已公布相關財務業務情況，1月營收48.17億元、年增63.45%，稅前淨利3.85億元、年增92.81%，歸屬母公司業主淨利3.08億元、年增92.81%，每股盈餘4.38元、年增65.91%。

請繼續往下閱讀...

永擎去年第四季營收73.65億元、年增83.36%，稅前淨利2.99億元、年增42.66%，歸屬母公司業主淨利2.41億元、年增43.73%，每股盈餘3.74元、年增34.53%；2025全年營收248.76億元，稅前淨利9.95億元，歸屬母公司業主淨利8.03億元，每股盈餘13.04元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法