焦點股》麗臺：美超微帶衰 跳水跌停

美超微上週捲入美國司法案件，加上今日指數開盤跌逾千點，引發麗臺跳水跌停。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線顯卡廠麗臺（2465）上週隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳證實對中銷售H200晶片，其代理銷售事業可望添加柴火，單週股價大漲12.73%。不過，與其合作密切的品牌廠美超微（Supermicro）上週捲入美國司法案件，加上今日指數開盤跌逾千點，引發麗臺跳水跌停。

截至上午9時36分，麗臺股價暫報跌停價56.6元，成交量283張，超過700張跌停價委賣單尚未成交。麗臺今年6月3日將召開董事會，董事長盧崑山可望功成身退，屆時將由美超微體系的大訊、肯微法人代表接下董座。未料美超微因涉嫌違反美國對中晶片銷售禁令，透過東南亞的輾轉將輝達高階晶片銷往中國，正遭美國司法調查，為麗臺蒙上陰影。

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美超微強調，公司本身並非本次起訴對象，遭起訴的「個人對象」包括公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。兩名涉事員工已被停職，該承包人員的合作關係也已終止。集團嚴格遵守所有美國出口與再出口的管制法令與規範，將全力配合美國政府相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

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