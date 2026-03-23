伊朗衝突影響 全球LNG出口降至6個月低點

全球液化天然氣出口量降至6個月來最低點。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球液化天然氣出口量降至6個月來最低點，抹去了美國和其他地區近期新增的供應量，因為中東衝突導致天然氣流動受阻。

《彭博》報導，根據對Kpler船舶追蹤資料的分析，液化天然氣運輸量的10日移動平均值從月初開始下降約20％，至110萬噸，為9月以來最低水準。

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數據顯示，這次下降主要來自卡達，其次是阿拉伯聯合大公國，這兩個國家都需要透過荷姆茲海峽向亞洲和歐洲的客戶運送燃料。

伊朗戰爭正演變成一場區域衝突，並有可能顛覆液化天然氣市場。本月初，卡達被迫關閉了位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣出口廠，這是全球最大的液化天然氣廠。此前伊朗發動了襲擊，上週的襲擊再次損壞了該廠，14條產線當中的2條需要數年時間才能修復。

過去1年，全球LNG產量持續成長，這主要受惠於美國和加拿大的新計劃，然而，卡達LNG停產，以及荷姆茲海峽關閉，抵銷了這一成長動能，這條航道運送全球約5分之1的液化天然氣。

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