焦點股》台聚：中東緊張推升塑化行情 集團全面亮燈

中東緊張推升塑化行情 ，台聚集團全面亮燈。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東戰事持續、國際油價高檔震盪，塑化報價也節節攀升，今日塑化股由台聚（1304）集團領軍，台聚、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）全數亮燈，截至9:32分為止，台聚股價漲停來到16.55元，爆出4.2萬張成交量。

台聚上週五舉行法說會，台聚指出目前庫存可支應約40天，正在積極從現貨市場購買，同時，美伊衝突爆發後，自3月初起內銷採配額銷售，外銷也僅供應固定客戶，依據上游供應情況，應至少可確保固定客戶供應達3-4個月無虞，會優先支持國內產業與既有固定客戶。

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至於針對未來發展，台聚則進行差異化產品的開發，太陽能市場和EVA市場將繼續發展，也在與客戶合作開發市場上完全沒有的產品，同時也計畫擴大東南亞和印度市場。

值得留意的是，上週五外資賣超台聚5225張、自營商買超352張，主力也同步賣超4863張，賣超券商以凱基台北、統一為主，投資人進場前宜多留意法人動態。

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