黑色星期一！台積電重挫失守1800元，台股跌逾千點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五全面下挫，加上川普48小時通牒倒數，亞股週一（23 日）全面下挫，南韓綜合指數暴跌逾5%，而日股也重挫逾2500點，跌破51000點，而台股在台積電開盤跌50元，指數開盤跌209.88點，以33334點開出，在電金傳齊殺，僅鋼鐵、油電燃氣等類股逆揚，指數開低走低，跌近1100點，回測23461點，所幸台積電開盤進場，股價回到1800元之上，指數跌勢收斂，早盤跌逾800點。

美國和以色列對伊朗的戰爭進入第四週，目前未見緩和跡象，加劇投資人對通膨和利率可能上升的擔憂，華爾街股市上週五大幅收跌。

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道瓊工業指數下跌443.96點，或0.96%，收在45577.47點。

標準普爾500指數下跌100.01點，或1.51%，收在6506.48點。

那斯達克指數下跌443.08點，或2.01%，收在21647.61點。

費城半導體指數下跌192.695點，或2.45%，收在7670.609點。

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