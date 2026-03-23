油斷警報倒數！只剩「這些天」 南韓石化業將迎來「最大黑天鵝」

南韓開始倒數斷油，當地石化業恐被迫停工。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕亞洲多國陷入油荒，日媒體指出，南韓從4月底開始，原油供應恐將真正中斷，其煉油與石化企業正瀕臨被迫停產的邊緣。據報導，南韓石油業內人士指出，荷姆茲海峽封鎖已持續3週，目前南韓石化產業正處於石油供應是否會徹底中斷的臨界點，現在各家公司幾乎沒有多餘庫存，市場已開始討論真正的危機，正拼命尋找不經荷姆茲海峽的替代供應方案。

報導指出，一艘名為「Eagle Valour」的油輪於20日駛入忠清南道瑞山大山港，船上載有200萬桶原油。該船於上月26日自伊拉克南部巴士拉港出發，2天後通過荷姆茲海峽。在伊朗宣布封鎖海峽之際，該船加速航行，實質上成為最後一批成功穿越海峽的油輪之一。

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據悉，這批原油將由HD現代Oilbank進行煉製。

目前HD現代Oilbank大山煉油廠每日最高可處理52萬桶原油，這艘油輪所載的200萬桶原油，約4天內就會消耗完。即便加上2天前進港、同樣載有200萬桶的另一艘油輪「Very Lucky」，總量預計也僅能支撐約1週。之後，何時還能有來自荷姆茲海峽的油輪入港，充滿不確定性。

日媒指出，美國總統川普已對伊朗發出最後通牒，但伊朗也預告將強硬應對，雙方軍事衝突恐將持續升溫。而南韓進口原油約70%來自中東，其中超過90%需經由荷姆茲海峽，替代方案並不容易取得。

目前討論中的對策，包括繞道運輸中東原油；例如，S-Oil已透過沙烏地阿拉伯的管線，將原油運至紅海沿岸的延布港再裝船出口。由於沙烏地阿美持有S-Oil約63%股權，讓該方案得以迅速推動。

據悉，阿美也已向其他與其簽有長約的南韓煉油企業提出相同建議，包括HD現代Oilbank與GS Caltex等，也正評估透過紅海路線取得原油。此外，阿聯也可利用連接阿曼灣富查伊拉港的管線作為替代路徑。

然而，最大問題在於這些繞道供應的運能有限。業界指出，通往延布港的管線每日運量約500萬至700萬桶，而富查伊拉港則約150萬至200萬桶，合計最多約900萬桶，遠低於過去每日約2000萬桶經荷姆茲海峽的通行量，難以完全替代。

南韓石油業人士坦言，4月起可能只能透過降低開工率來因應，到了4月底或5月，情勢恐將完全失去能見度。

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