1座晶片廠打爆全球供應鏈？馬斯克丟出「50倍產能」、80％送上太空

1.75兆美元IPO背書？馬斯克用一座工廠重寫SpaceX估值邏輯。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克宣布啟動代號「TERAFAB」的超級晶片廠計畫，年產能目標高達1太瓦（TW），約為現今全球晶片產能的50倍，其中高達80%將直接用於太空任務。據報導，這項由特斯拉、SpaceX與xAI三方聯手推動的計畫，不僅是人類史上最大規模的製造工程，也被視為SpaceX今年夏季IPO、挑戰1.75兆美元（約新台幣56.2兆元）估值的重要產業背書。

《華爾街日報》指出，特斯拉和SpaceX計劃在德州新建晶片工廠，將是整合邏輯晶片、記憶體與先進封裝，並導入光罩製造設備，形成設計、生產到測試的完整自給自足。馬斯克補充，目標是在工廠內部建立一個回饋機制，以便快速改進。

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分析師表示，TERAFAB的發布節點，與SpaceX的IPO籌備高度吻合。SpaceX於今年2月完成對xAI的收購，xAI現為其全資子公司營運。馬斯克表示，TERAFAB生產的晶片預計絕大部分將被xAI消耗，主要用於太空AI模型訓練與衛星資料處理。

根據《彭博》報導，SpaceX計畫於今年夏季完成IPO，預計融資規模最高500億美元（約新台幣1.6兆元），若成功將創下IPO融資紀錄，公司估值或超1.75兆美元。向太空部署AI資料中心，是SpaceX此次融資的核心邏輯之一，TERAFAB則提供了工業層面的具體支撐。

中媒指出，馬斯克推動該計畫的核心，是在於他對於未來算力需求的極端預判。

馬斯克認為，僅Optimus人形機器人就可能消耗100至200GW算力，而太空太陽能AI衛星系統需求更將達到太瓦級。但目前，全球晶片年產能僅約20GW，只能滿足未來需求的約2%，包括台積電與美光在內的既有供應商，已無法跟上特斯拉在機器人、自駕與AI領域的爆發性需求。

長期來看，人形機器人年產量可能達到10億至100億台，遠超當前全球汽車產量。與此同時，地面算力正逼近物理極限，美國電網總容量約0.5TW，難以同時支撐AI訓練、機器人與資料中心的疊加需求。相比之下，太空具備無晝夜、無大氣衰減的優勢，太陽能效率可達地面5倍以上，且規模越大成本越低。

馬斯克甚至預測，2至3年內AI晶片部署至太空的成本將低於地面。

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