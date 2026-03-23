1990日圓起！UNIQL3款「百搭必備」熱銷品打折了 網讚：任何身材都能輕鬆駕馭

UNIQL3款「百搭必備」熱銷品打折了，網讚任何身材都能輕鬆駕馭。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的時尚單品，從潮流服飾到日常穿著應有盡有，日媒報導，目前，熱門日常單品正在促銷，而防風短派克大衣等3件單品，最便宜只要1990日圓（約新台幣398元），不僅百搭實用，且任何身材都能輕鬆駕馭，可讓你一路穿到春天。

防風短派克大衣

這款時尚的尼龍派克大衣價格已從5990日圓（約新台幣1198元）降至4990日圓（約新台幣998元）。外層布料為沉穩的海軍藍，綠色內襯從連帽和門襟內側若隱若現，營造出時尚的設計感，外層布料經過防水處理，即使在小雨中也能有效防水，讓你免受雨淋。另帶帽設計也是一大亮點，方便應對突如其來的天氣變化,這樣1件外套在春秋兩季外出時非常實用。

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3D棉質圓領蓬鬆袖毛衣

這款純棉毛衣觸感柔軟，不紮人，價格已從3990日圓（約新台幣798元）降至2990日圓（約新台幣598元），醒目的亮紅色和時尚的立體剪裁，使其成為一款潮流單品，且布料輕薄透氣，非常適合春季穿著。

時尚達人表示，其圓潤蓬鬆的袖子卻賦予了它更迷人的氣質，且其毛衣版型舒適寬鬆，羅紋下擺勾勒出優美的身形，這也是它的一大亮點。

官網評論中有很多好評，例如：「穿起來完全不用擔心身材問題」、「很舒服，我很喜歡！」、「紅色是深紅色，是我最喜歡的紅色。」

迷你絞花圓領毛衣

價格已從3990日圓降至1990日圓，這款針織衫既不張揚也不平庸，給人一種舒適貼身的舒適感，觸感柔軟蓬鬆，沒有普通針織衫那種粗糙的質感。

較短的衣長讓腰線看起來更高，從而拉長腿部線條，巧妙地讓你看起來更苗條，這款針織上衣是任何衣櫥的必備單品，它與裙子搭配相得益彰，而且非常百搭。官網評論中不乏這樣的好評：「我買了3種顏色！」、「它輕薄又保暖，而且不會顯得臃腫」、「你一定要趕緊入手！希望他們每年都能推出！」如果你想在舒適又不失精緻感的時候穿著它，這絕對是你的理想之選。

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