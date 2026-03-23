台股上週跌5.12％ 投顧：逢低布局 不急於搶短

根據統計，今年以來，台股累計上漲15.81%，我國漲幅位居全球「第6」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股多頭進展受挫！上週台股受到中東戰事衝擊，出現明顯回檔，一週加權指數大跌1814.95點，跌幅5.12%；對此，台股企業大有獲益，預估上市公司總獲利、可成長三成以上，建議逢低布局，台股長線看好。

投顧機構指出，今年以來截至3月20日為止，台灣加權共累計上漲15.81%，其中，觀察全球股市漲跌表現，我國漲幅位居「第6」。

請繼續往下閱讀...

根據統計，全球股市「前5強」，依序為「委內瑞拉」上漲253.71%、「南韓」漲37.18%、「挪威股市」20.28%、「以色列」18.79%、「土耳其」15.86%等；換言之，台股漲幅是全球第6、亞洲第2名。

永豐投顧表示，台股在春節後，紅盤買氣洶湧，多頭一度「勢不可擋」，但遭遇美、以在中東的大規模軍事行動，給市場投下極大的不確定性；無疑是當頭棒喝，蜂擁的短線買盤一哄而散，動作稍慢的投資人，已經初嘗套牢滋味，不過，回檔幅度尚有限，如果能控制好持股水準，還有反敗為勝機會。

國際股市方面，也是全面下跌，其中，南韓股市以記憶體為中心，跌幅最重，日本股市也因為科技股拖累，跌幅居前，美股則是費城半導體反應激烈，而道瓊指數，則是反映對景氣的憂慮。

「注意國際局勢，短線以靜制動」，投顧機構表示，上週台股受到中東局勢干擾，多頭進展受挫，美國股市也陷入混亂。以目前情勢，美、以對伊朗的打擊頗重，但伊朗並未一蹶不振，訊息混雜，不妨以靜制動，先觀望，不要大動作。

永豐投顧指出，美國股市檢討AI衝擊，環境動盪，AI的威力強大，但並非對所有人有利，Anthropic 的 Claude Code嚴重衝擊軟體股，AI可能取代多數軟體工程師的工作，美國股市軟體股普遍下跌，影響股市氣氛，應該謹慎。

「干擾因素多，不急於搶短」。永豐投顧提醒，本週有美國CPI要公布，還有甲骨文財報，而且伊朗的戰事方興未艾，這次回檔損傷多頭信心，幾項因素都不利於盤勢快速推進，所以沒必要搶進，建議放慢腳步。

總結而言，AI長線題材，建議逢低布局，短線充滿變數，但是AI投資是既定方向，預估台股企業大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，台股長線看好。本週指數看3萬2000點至3萬5000點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法