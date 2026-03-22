加快退休儲蓄！60歲以上族群最賺錢的3種副業

如果想加快退休儲蓄，或者只是想賺點錢改善生活，有一些獲利高的兼職工作值得考慮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國退休人員協會（AARP）最近的一項調查，7%的退休人員重返職場，其中48%的人承認他們是為了賺錢而重返工作崗位。施羅德投資公司發布的《2025年美國退休調查》顯示，62%的美國人不知道他們的退休儲蓄能維持多久，25%的退休人士承認自己會因為財務問題而失眠。

很顯然，60歲以上的美國人都在想辦法增加收入，以應對通貨膨脹。幸運的是，如果想加快退休儲蓄，或者只是想賺點錢改善生活，有一些兼職工作值得考慮。Gobankingrates報導，以下是適合60歲及以上人士的三種高收入兼職。

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1. 商業輔導或諮詢

薪資：每小時100至200美元或更高

《紐約時報》暢銷書《百萬富翁輟學生》的作者文斯·斯坦齊奧內（Vince Stanzione）表示：對於60歲以上的人來說，最賺錢的副業是那些利用自身經驗的副業，例如諮詢或輔導。他將商業輔導列為老年人最佳兼職，因為企業願意為預算、營運需求和整體策略建議的見解付費。報酬範圍為每小時100 至200美元，某些等級甚至高達1000美元。

Freelancer.com的執行長Matt Barrie指出，有些兼職工作類別特別注重經驗，而且對於年紀較大的求職者來說，涉足這些領域也並非難事。該平台目前有1613個商業分析項目，平均每個項目報酬為398美元。

2. 從事零工

薪資：每小時40至60美元

如果您想利用空閒時間做些零工，可以試試Taskrabbit這樣的平台，您可以根據自己的位置和技能接一些隨機的活兒。 GOBankingRates採訪了一位Taskrabbit的代表，他提到有些老年人也在利用這個平台發揮自己的技能賺錢。消息人士稱，家具組裝每小時可賺48美元，電視安裝每小時60美元，清潔每小時40美元。你的收入取決於你所在社區的需求以及你能提供的服務類型。

3. 房屋維修

薪資：每小時31美元

如果你從小就習慣自己動手修理東西，那麼你可以把對DIY的熱情轉化為房屋維修的副業。具體從事哪種類型的工作取決於你的技能以及你能為社區提供的服務。例如，公寓可能需要一些簡單的維護，例如更換空氣過濾器和火警警報器。而對於住宅，你可以提供露台維修、棚屋修繕，甚至可以考取房屋檢查員資格證。ZipRecruiter網站列出的房屋維修和保養服務時薪為31美元，但實際價格取決於您提供的服務內容。

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