伊朗戰爭開打！南韓散戶逆勢加碼3816億慘遭套牢

過去3週，南韓散戶光在南韓綜合股價指數（KOSPI）就淨買入了超過18兆韓元，但大多數買入的股票都大幅下跌，慘遭套牢。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕自美國和色列2月28日聯手空襲伊朗以來，過去3週，南韓散戶投資人光在南韓綜合股價指數（KOSPI）就淨買入了超過18兆韓元（新台幣3816億元），但大多數買入的股票都大幅下跌，造成了損失。

《朝鮮日報》報導，根據韓國交易所22日發布的數據顯示，過去3週（2月27日至3月19日），在全球主要股市中，日本日經225指數下跌9.31%，南韓綜合股價指數（KOSPI）也下跌7.41%，跌幅名列主要國家前茅。相較之下，中國上證綜合指數僅下跌4.94%，台灣加權指數下跌5.28%，美國主要股市的跌幅也維持在5%至6%之間。

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過去3週南韓股市下跌期間，散戶積極逢低買入，淨買進金額超過18兆韓元。然而，3月散戶淨買入量排名前10的股票中，有8支慘跌。其中，散戶淨買入量最大的三星電子下跌7.9%，現代汽車（-23.29%）、起亞汽車（-18%）、現代Rotem（-21.87%）、Kbank（-20.48%）、NAVER（-12.97%）和韓國電力公司（-15.98%）也大幅下跌。在此期間，散戶淨買入量排名前10的股票平均報酬率為-9.41%，表現不如同期南韓綜合股價指數-7.41%。

專家建議，鑑於伊朗戰爭曠日持久帶來的不確定性，投資人應採取謹慎的態度，而非進行短期交易。

Kiwoom證券研究員金裕美（Kim Yu-mi）表示，包括油價在內的主要金融變數的波動性，可能仍將居高不下。由於當前的風險尚未完全消除，因此有必要密切關注相關變數的變化，持續監測局勢。

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