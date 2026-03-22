金價正走向40多年來最糟糕的一周 雙北市銀樓湧現大排長龍搶購

台灣華視電視台報導，雙北市銀樓出現排隊人潮搶購黃金產品。（截圖取自華視新聞網）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東戰爭推高能源價格，並降低市場對降息的預期，黃金價格正朝著1983年以來最大的單週跌幅邁進。

金價一盎司跌破4550美元，近3週累積跌幅超過10％，不少民眾趁著金價下跌，搶進金條、金豆等投資型商品。台灣電視台也報導，雙北市銀樓出現排隊人潮搶購，銀樓內擠得水洩不通，外頭也大排長龍，民眾路過都看傻眼。

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StoneX Financial 的分析師奧娜康奈爾（Rhona O'Connell）表示，黃金價格的回檔反映了獲利回吐和拋售的雙重因素，因為人們擔心貨幣寬鬆政策會收緊。

奧娜康奈爾表示，5200美元以上的價位吸引了大量買家，但也使市場容易出現回檔。當價格開始下跌時，許多投資者觸發了停損位，即價格跌至特定點位時自動賣出的指令，因此拋售迅速加劇。她補充說，技術指標，尤其是移動平均線，也加劇了下行壓力。

奧娜康奈爾表示，與股市暴跌相關的強制拋售也可能加劇了黃金價格的下跌，而央行購買速度放緩和交易所交易基金資金流出進一步打壓了市場情緒。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導美國可能向伊朗部署地面部隊，美元和債券殖利率走強，金價跌幅加劇。交易員擔心曠日持久的衝突可能加劇通膨，因此加大了對10月份升息至50%的預期。由於黃金不支付利息，利率上升會對其造成不利影響。

黃金被廣泛視為避險資產，自上月美國和以色列襲擊伊朗以來，每週都在下跌。同時，美元走強，投資人因擔憂能源成本上漲可能對通膨和全球經濟成長產生連鎖反應，紛紛拋售股票和債券，黃金價格也隨之回落。

分析家表示，5200美元以上的價位吸引了大量買家，但也使市場容易出現回檔。（彭博）

彭博彙編的數據顯示，黃金ETF將連續第三週出現資金流出，在此期間其持有量減少了60多噸。儘管近期有所回落，但金價今年仍上漲約4%。 1月下旬，受投資者熱情、各國央行增持以及對美國總統川普可能威脅聯準會獨立性的擔憂等因素的支撐，金價一度觸及每盎司略低於5600美元的歷史新高。

截至周日紐約時間下午3點03分，黃金價格下跌3.1%，至每盎司4508.96美元，預計將連續第八個交易日下跌，這將是自2023年10月以來最長的連跌紀錄。

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