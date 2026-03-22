荷姆茲封鎖＋設施重創 高盛：3位數油價恐持續至明年底

高盛警告，3位數油價可能持續至2027年底。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，中東戰火已引發全球能源系統的夢魘境況，荷姆茲海峽已幾乎全面封閉逾20天，對該區域能源基礎設施的攻擊重創天然氣田、煉油廠以及港口，相關設施恐需數年才能修復，高盛集團預測，3位數油價可能持續至2027年底。

自上月底戰爭爆發以來，油市已蒸發4億桶原油，約全球4天供應量，致使全球油價基準布蘭特原油期貨飆漲逾50％，每桶報約112美元，達2022年以來最高水準，主要供應亞洲經濟體的中東原油價格衝擊更顯著，每桶近164美元，創紀錄新高。

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高盛報告說，「在供應中斷延長以及持續性供應大幅流失的風險境況下，油價維持在100美元以上的時間將更長」。報告補充，如果衝突持續，未來幾週，布蘭特原油期貨將突破2008年創下的每桶147.5美元最高紀錄。

在最糟境況下，亦即通過荷姆茲的能源供應維持極低流量逾兩個月，以及重啟後每日原油產量僅200萬桶，則至2027年第4季，布蘭特原油價格每桶將維持在111美元左右。

在戰爭爆發之前，每天約有40艘油輪載運約2000萬桶原油通過荷姆茲海峽，但自戰爭爆發至本月15日，僅17艘油輪通過該海峽。高盛估計，受影響的原油流量每日達1700萬桶。

該報告指出，在較樂觀的境況下，亦即從4月起，穿越該海峽的原油流量逐漸恢復，至今年第4季，布蘭特原油價格有望下跌至每桶70餘美元。衝突前，布蘭特價格約每桶70美元，一名伊朗安全官員向CNN說，荷姆茲海峽「將不會回到戰前狀況」。

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