根留台灣、國家生存和從零開始 台積電、三星和英特爾創造3種不同科技文明

全球半導體供應鏈正悄悄重組，台積電、三星和英特爾在全球晶片補助競賽中，創造三個截然不同的科技文明。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Silicon Canals報導，全球半導體供應鏈正在重組，台積電、三星和英特爾在全球晶片補助競賽中，創造三個截然不同的科技文明（technological civilisations）。

各國政府都在大力扶持晶片製造商。美國的《晶片與科學法案》撥款約520億美元。歐盟的《晶片法案》承諾投入約430億歐元。日本承諾投入數兆日圓用於半導體產業扶持。南韓每年為半導體投資提供的稅收優惠高達數十億美元。印度也已承諾投入大量資金用於半導體研發。

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這場補貼競賽悄悄造成的，並非是更具韌性的全球供應鏈，而是這條供應鏈分裂成三個日益迥異的技術生態系統。每個生態系統都有自己的標準、人才儲備、運作規則，最終，也都有各自的發展上限。

文明一：台灣製造轉移 先進技術留國內

台積電在亞利桑那州新建的晶圓廠獲得了包括撥款和貸款在內的大量《晶片創新與應用法案》資金支持，但並非搬遷至美國，而是一種保險措施。台積電最先進的技術2奈米及以下製程，在可預見的未來仍將留在台灣。在亞利桑那州生產的晶片仍落後一代。這種知識移轉是有意為之，只是部分轉移。台灣既保持了對尖端科技的壟斷，又讓華府感到安心。

文明二：三星-韓國聯盟 視為國家生存戰略

三星位於德州泰勒市的主要晶圓廠及其龐大的平澤超級工廠代表著一種不同的策略，在記憶體和邏輯電路領域實現垂直整合，而這一切都由將半導體霸權視為國家生存戰略的韓國政府提供支持。

三星採用的3奈米GAA（全環柵極）電晶體架構與台積電基於FinFET的技術截然不同。這不僅是不同的工廠，更是一種不同的工程理念。

第三文明：英特爾復興計畫 從零開始

英特爾的策略最為大膽，也最為冒險。 IDM 2.0策略押注公司本身，希望成為其他廠商的代工廠，同時又與它們競爭。英特爾已獲得《晶片法案》的大量資金，用於在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州建造晶圓廠。

英特爾雄心壯志在於從零開始，重建一個由美國擁有、美國營運的尖端製造能力。18A製程是英特爾的孤注一擲。如果成功，美國將擁有一個本土領導企業。如果失敗，美國將白白花費數十億美元補貼一個失敗者。

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