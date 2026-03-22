波灣最後1批LNG將抵港！外媒點名亞洲這國恐斷氣 台灣情況也曝光

中東戰火影響液化天然氣供應。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》22日指出，未來 10 天內，隨著最後幾艘來自波斯灣的油輪抵達目的地，波灣液化天然氣（LNG）供應將會中斷，世界各國都面臨LNG供應斷崖式下滑的局面，特別是亞洲購買波灣近90%的LNG產量，供應中斷將使巴基斯坦等國陷入困境。

卡達境內的全球最大天然氣樞紐在遭伊朗攻擊後造成重大損害。圖為位於拉斯拉凡工業市的液化天然氣生產設施。（路透）

報導說，卡達供應全球5分之1的LNG，在衝突爆發後的最初幾天，伊朗封鎖波斯灣入口處的荷姆茲海峽，卡達不得不停止出口LNG。接著卡達位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然氣田遭伊朗攻擊，導致亞洲和歐洲的天然氣價格飆升。

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根據獨立船舶經紀公司 Affinity 的分析，許多在卡達和阿拉伯聯合大公國裝載LNG的運輸船，在戰爭爆發前就已經駛往目的地，這意味著一些客戶現在才即將感受到供應中斷帶來的痛苦。

根據船舶追蹤數據，目前僅有一船來自波灣地區的LNG貨物計畫抵達亞洲，而亞洲則購買該地區近90%的LNG產量，另有六艘船LNG貨物計劃抵達歐洲。

報導直言，依賴進口能源來維持經濟運轉的國家，要嘛被迫支付極高的價格來與美國和其他地方競爭LNG供應，或者改用其他燃料，甚至被迫減少家庭和企業的能源消耗。許多石油和天然氣資源匱乏的亞洲國家已經採取措施避免短缺，例如實施每週上班四天。

巴基斯坦的處境尤其脆弱。去年，其近99%的LNG進口來自卡達。最後一批從拉斯拉凡港運抵的LNG貨物，恰好在伊朗戰爭爆發的第二天和第三天抵達。兩位知情人士透露，該國的兩座液LNG進口終端已將營運規模縮減至正常水平的六分之一，並將於本月底完全停止天然氣輸送。

巴基斯坦天然氣港公司（Pakistan GasPort）董事長艾哈邁德（Iqbal Ahmed）表示，該公司擁有的兩個LNG終端之一將在未來幾天內耗盡庫存，之後我們將「徹底斷氣」，不知道下一批貨物何時才能到港。

為了找貨源，知情人士透露，巴基斯坦國有液化天然氣公司（Pakistan LNG）聯繫了歐洲、阿曼、美國、亞塞拜然和非洲的貿易商和供應商，但他們提供的價格都太高，巴基斯坦無法接受。

孟加拉也面臨類似的脆弱性，但程度較輕，因為它從波灣地區以外進口部分LNG。此外，孟加拉難以負擔高昂的天然氣價格來取代原本從波灣地區進口的LNG，而且缺乏其他替代燃料。孟加拉政府已開始實施天然氣配給措施，包括關閉部分大學。

針對液化天然氣供應問題，經濟部提前啟動三大因應措施。圖為中油第三液化天然氣接收站。（圖取自中油官網）

至於台灣的情況，報導提及，作為波灣地區液化天然氣的最大買家之一，台灣正努力應對其從煤炭轉向更清潔的天然氣，並在全面轉向再生能源之前逐步淘汰核能所帶來的後果。戰爭爆發後，台灣迅速採取行動，確保了替代貨物的供應。

3月10日，經濟部表示已確保從海灣地區運送22批貨物，保證4月底前電力供應不成問題。大西洋理事會全球能源中心的李凱文（Kevin Li）則提醒，夏季電力需求通常會激增，如果荷姆茲海峽繼續關閉，可能會出現嚴重的能源短缺。

其他亞洲鄰國部份，貿易商則說，中國和日本也可能購買一些現貨LNG，以彌補波灣地區的供應缺口。一位日本LNG貿易商表示：「我們的計劃是從JKM現貨市場購買貨物來滿足供應需求。」但他們也表示，貿易商和公用事業公司目前持觀望態度，並計劃重新使用煤炭。

另一位交易員證實，日本公用事業公司目前暫緩購買LNG，「只有少數買家考慮購買現貨貨物。」儘管日本是僅次於中國的世界第二大LNG進口國，但僅有6%的LNG供應需經過荷姆茲海峽，因此受中東地區供應中斷的影響較小。

日本也計劃更多使用煤炭和核能發電。今年1月，位於新潟縣的世界最大核電廠已部分重開機運轉。中國30%的LNG來自波灣地區，但中國國內也有一些天然氣生產，必要時可轉向燃煤發電。

報導認為，在允許更多船隻通過荷姆茲海峽之前，全球LNG供應將持續緊張。

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