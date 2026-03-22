郭智輝：務實的勇氣 AI浪潮下重啟核電的戰略抉擇

針對賴清德總統宣示啟動核二、核三廠重啟程序，前經濟部長郭智輝表示，這項宣示是台灣在面對全球科技競爭與地緣政治震盪下，最為理性且必要的抉擇。（資料照）

〔財經頻道／台北報導〕前經濟部長郭智輝指出，日前賴清德總統宣示啟動核二、核三廠重啟程序，重申在「核安、核廢、社會共識」三原則下，因應現況進行務實考量。作為曾站在能源決策第一線的過來人，我深感這項宣示不僅需要極大的政治勇氣，更是台灣在面對全球科技競爭與地緣政治震盪下，最為理性且必要的抉擇。

以下為郭智輝針對賴清德宣示重啟核二、核二政策，以曾為主管單位視角，分析全文如下：

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過去我們常說「電力是工業之母」，但在2026年的今天，這個概念已經進化為：能源是數位主權的「戰略物資」。目前全球正處於國家級AI資料中心的軍備競賽中。台灣擁有全球最完整的半導體聚落，這是我們的優勢，但也是我們的壓力。一座先進的AI資料中心用電量動輒數十、甚至上百MW，相當於一座中型電廠的發電量。若沒有穩定、充足且具備價格競爭力的基載電力，我們辛苦建立的科技島，將陷入「有算力、沒電力」的困境。

此次重啟程序的推動，有其清晰的法制基礎。立法院通過《核子反應器設施管制法》修正案後，政府依法行政，由台電行文經濟部詢問各廠重啟條件，經濟部審慎評估後回覆核二、核三具備重啟運轉條件。這是依循法定程序的政策啟動，而非倉皇轉向——重啟計畫須送核能安全委員會審議，三大原則缺一不可，最終結果有待專業審查。

驅動這項政策評估的，是三股同時加速的現實壓力。

第一、 AI與高效能運算產業的爆發式用電成長，使基載電力缺口的時間表大幅提前，充足穩定的電力已成為算力競爭的先決條件。

第二、 中東衝突持續加劇全球能源供應鏈的脆弱性，過度依賴進口化石燃料讓台灣暴露在海上封鎖與價格劇烈波動的風險之中；相對地，核電的高能量密度與長效燃料儲備特性，能有效提升國家的能源生存韌性。

第三、 在RE100承諾與碳邊境調整機制（CBAM）的雙重壓力下，台灣出口導向產業亟需大規模、穩定的低碳電力來源，核電是達成淨零目標不可或缺的拼圖。

身為曾主管能源政策的前部長，我深知能源決策沒有「永遠正確的答案」，只有「在當時條件下最負責任的選擇」。過去確立的能源轉型路徑，是在特定社會氛圍、電力供需條件與法制框架下的政策判斷；而今天，隨著核管法修法完成、AI需求躍升、地緣風險升高，這些條件已然根本改變。針對悠關民生及國安的能源政策，一個負責任的政府，必須具備根據現況「滾動式調整」的能力。賴總統此次的宣示，正是這種負責任治理的具體實踐——不是否定過去，而是為台灣的能源未來增加一道重要的保障。

必須強調的是，重啟核電並非替代綠能，而是為綠能轉型爭取寶貴的時間與空間。台灣雖然致力發展風電與光電，但其間歇性特徵需要大量的儲能與電網韌性配套，目前這部分仍力有未逮。核電提供穩定基載，恰好能補位綠能建置尚未到位的缺口，使兩條路線相輔相成，而非相互取代。能源轉型的終點不變，核電是這段旅程中不可或缺的穩定器。

當然，「啟動程序」不等於「確定重啟」。賴總統明確堅守的「核安無虞、核廢有解、社會共識」三大前提，必須與重啟審查程序同步、紮實地推進。核安評估需有國際級機構背書；核廢料的長期處置方案不能再以「暫時存放」作為永久答案；而社會共識的建立，則需要政府主動、透明地與公眾溝通，而非由外部輿論倒逼。三個條件缺一不可，是這項政策能否真正落地、取信於民的關鍵所在。

從凝聚社會共識的角度來看，這項宣示也具有深遠的意義。長期以來，能源議題高度政治化，「反核vs.擁核」的對立框架，使理性的政策討論空間受到嚴重壓縮，社會能量在無謂的意識形態對峙中空耗。賴總統此次將議題從「要不要核電」的價值之爭，轉化為「如何在三大原則下安全管理核能」的治理問題，實質上是為社會提供了一個更具建設性的對話平台。當政府展現面對現實、尊重法制的施政彈性，各方的對話應趨於理性，國家的能量也才能重新聚焦在經濟發展與產業升級上。

台灣正站在AI浪潮的巔峰，半導體與數位產業的全球競爭力得來不易。能源政策的成敗不在於口號多響亮，而在於產業能否安心投資、民眾能否穩定用電。在「核安、核廢、社會共識」三大前提的嚴格把關下，務實推進核電重啟的評估程序，是將國家長遠利益置於首位的負責任決斷。這不僅是能源戰略的選擇，更是台灣在高度不確定的時代中，確保數位主權與產業競爭力的必要之舉。

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