6旬夫妻退休帶670萬搬到鄉下養老 如今「超後悔」被迫逃回都市

日媒以真實案例揭示，對高齡族群而言，醫療資源、交通便利性與日常生活機能，比自然環境更為關鍵。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原以為存款充足、年金穩定，就能安享晚年，卻沒想到一場「夢想移居」差點毀掉晚年生活。日本一對原本被視為「無憂」的退休夫妻，在擁有充足存款與穩定年金收入的情況下，選擇移居鄉下展開理想生活，沒想到換來的竟是孤獨、失去自由與潛藏危機，當妻子崩潰喊出「要搬回都市」，這場看似完美的晚年藍圖，瞬間瓦解。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的吉雄先生（化名）與65歲妻子都子（化名）退休後，帶著約3500萬日圓（約新台幣671萬元）退休金和積蓄，加上每月30萬日圓（約新台幣5.8萬元）年金收入，搬往可眺望山川的鄉村地區生活，他們原本生活無憂，吉雄表示「工作期間，我一直專注於工作，所以我想在餘生中和妻子一起在大自然中平靜地度過」。

請繼續往下閱讀...

然而，原本期望遠離都市喧囂、悠閒度過晚年，未料新生活卻迅速出現裂痕，問題關鍵在於交通不便。都子沒有駕照，日常採買需仰賴丈夫接送，最近的超市開車也需20分鐘，公車班次稀少，使她難以自由外出。

另外，對於曾經住在都市、可以輕鬆地和朋友在咖啡館聚會或去百貨公司購物的都子來說，身處一個行動不便的環境比她想像的還要令人倍感壓力，她逐漸陷入孤立無援的處境，甚至連續多日無人交談，她說「當我的丈夫去釣魚或打高爾夫的時候，我獨自一人待在家裡。日復一日，我都沒跟任何人說過話，我開始覺得這就是孤獨的感覺。」

情況在一次意外中急轉直下。吉雄先生在庭院作業時跌倒骨折，救護車與醫療資源反應時間長，讓都子深刻意識到偏鄉醫療與交通風險。面對未來可能的健康危機，她最終崩潰表示「我要一個人回東京。如果事情繼續這樣下去，我感覺自己要瘋了。」

這番話讓吉雄先生驚覺問題嚴重性，也意識到自己忽略妻子的需求與風險評估。為挽回婚姻，兩人最終決定出售鄉下住宅，重新搬回生活機能完善的都市地區。

報導指，夫妻一方無法適應新環境的情況並不少見，這會導致搬遷在短時間內結束。對於老年人，尤其是臨近退休的老年人來說，就醫的便利性和在無法駕駛時可用的替代交通方式至關重要。專家提醒，對高齡族群而言，醫療資源、交通便利性與日常生活機能，比自然環境更為關鍵。若缺乏完善規劃，即使經濟條件無虞，理想中的退休生活仍可能迅速瓦解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法