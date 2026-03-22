房市管制微鬆綁 金管會：銀行須落實風險控管

金管會強調，將持續加強不動產授信及高風險業務檢查，落實內控制度與風險管理。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕房市管制「微」鬆綁，央行調整第二戶房貸成數，但房貸總量限制未開；對此，金管會表示，本國銀行從事授信業務必須遵守「5P原則」，落實內部控制及風險管理，積極嚴防炒作，並且確保不動產貸款占總放款比率，確實符合規定。

針對國內房市微鬆綁，國銀業者表示，目前銀行對首購、自用住宅及新青安案件，仍列為優先承作項目，資金供給狀況穩定；即使政策微調，銀行仍須落實風險管理，落實且確保不動產貸款占總放款比重，符合法定標準，將持續加強對高風險業務的檢查。

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銀行局表示，這是貼近符合「自住換屋族」需求，而非全面鬆綁投機炒作，尤其，後續銀行放款仍受嚴格監控；同時，並防範資金不當流入房市及衍生金融風險，將持續加強不動產授信及高風險業務檢查，督促業者落實內控制度與風險管理。

銀行局官員說明，根據「銀行法第72條之2」（不動產放款天條）規定，商業銀行住宅與企業建築放款總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額的30%；此規定在控管銀行流動性風險，避免資金過度集中不動產。

其中，所謂的「金管會授信5P原則」是銀行評估放款的五大核心構面，包括：借款人（People）、資金用途（Purpose）、還款來源（Payment）、債權保障（Protection）、未來展望（Perspective）。銀行局表示，業者須銀行應依此落實KYC（認識你的客戶），確保債權安全。

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