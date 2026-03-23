他報稅申報醫藥費200萬 這樣做被補稅28.6萬

北區國稅局表示，申報綜所稅時列報醫藥及生育費，如果有保險給付，應予以減除。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季即時來臨，申報醫藥費看過來！財政部北區國稅局表示，納稅義務人申報綜所稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如果有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，按減除後的餘額列報扣除，否則將被剔除補稅。

北區國稅局說明，納稅義務人報稅時若選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應依「所得稅法」第17條第1項第2款第2目之3但書規定，自行減除受有保險理賠給付金額後，按減除後的醫藥費額度，列報該項列舉扣除額。

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舉例說明，甲君辦理2024年度綜所稅結算申報，列報醫藥及生育費扣除額200萬元，其中183萬元屬配偶乙君醫療費，但國稅局查得乙君就醫支出的醫藥費受有保險公司理賠給付143萬元，根據規定，甲君可列報醫藥及生育費扣除額為57萬元（200萬-143萬）；因此，國稅局重新計算補徵稅額28.6萬元（143萬×稅率20％），甲君洽詢補稅原因，經國稅局說明後已完納稅捐。

北區國稅局說明，經國稅局核定補稅的綜所稅案件，納稅義務人會同時收到繳款書與核定通知書，在核定通知書最後一頁的「調整理由、法令依據及其他補充事項」，有詳細的補稅原因說明，民眾可自行查閱檢視；如仍有疑問，可撥打免費服務電話0800-000321洽詢。

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