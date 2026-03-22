商總理事長爭奪戰開打 汽車全聯會理事長劉錦村宣布參選

全國商業總會理事長將舉行改選，中華民國汽車商業同業公會理事長劉錦村宣布參選。（中華民國汽車商業同業公會全國聯合會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全國商業總會理事長將舉行改選，中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村今天於南投縣舉辦「第八屆第3次會員大會暨2天一夜自強活動」中宣布，將參選全國商業總會理事長，盼為更廣泛產業發聲。

劉錦村表示，過去在會員支持下，聯合會建立穩健運作的理監事團隊，並積極與總統府、行政院及各部會溝通，成功推動多項關鍵政策，包括試車牌制度、強制險規範、停駛車輛免驗期限延長、檸檬車制度、公聽會推動，以及車測環保噪音法規與海關通關等議題，逐步改善產業環境。

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同時，大貨車產權過戶、買賣定型化契約及關稅議題也有所進展，隨著第八屆任期接近尾聲，劉錦村感謝各縣市公會長期支持，使其從未擔任幹部即能肩負理事長重任，並在任內促成全國體系整合，強化產業凝聚力。

他強調，未來將把經驗擴展至更高層級，宣布參選全國商業總會理事長，期盼服務百工百業。

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