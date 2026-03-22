房貸總量管制未鬆綁 第2戶房貸「看得到、吃不到」

房仲公會全聯會理事長王瑞祺直言，若總量管制未解除，房市買賣動能仍不足。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸總量管制未鬆綁，房市仍受到「緊箍咒」壓抑。房仲公會全聯會理事長王瑞祺直言，第2戶房貸從5成提升至6成，只是「象徵意義大於實質效益」，若總量管制未解除，房市買賣動能仍不足。

何況，目前正值房市盤整之際，銀行鑑估金額早已先砍一成，購屋民眾能夠獲得的房貸金額早已打折扣。再者，未有央行管制之前，不論是首購族或是換屋族群，購屋慣性就是自備款2至3成，也就是房貸成數7至8成，即便第2戶從5成提升至6成，與過往購屋習性仍舊有著1至2成的房貸成數落差。他建議，對於第2戶換屋族房貸建議能回到管制前的8成。

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房仲公會：建議第2戶房貸回到8成

根據央行第1季理監事會會後的參考資訊，今年2月全體銀行不動產貸款集中度降至約35.96%，已較2018年12月央行祭出第一次選擇性信用管制時約36.64％還要低，若進一步對比最高時的2024年6月約37.61％，更已下降1.65個百分點。

因此，有房產業者指出，各部會可以坐下來協商，研擬出自住換屋民眾比照新青安，排除在房貸總量管制內，讓自住的換屋民眾能夠順利換屋申貸。

馨傳不動產智庫執行長何世昌解釋，去年12月央行發函給各家銀行，要求自行控制「不動產放款總量」，且需每月提交相關資料給央行審視，意味著央行仍嚴格要求銀行謹慎承作不動產放款，壓縮銀行可放款水位，也就是說，即便日前央行放寬第二戶房貸成數，銀行可放款部位依然緊繃，換屋族可能面臨「看得到、卻吃不到」的窘境。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底央行讓不動產放款總量回歸銀行自主管理，短期內資金的確有稍加正常，不過，銀行為避免再受央行請喝咖啡，充分落實自主管理且謹慎放款，目前房貸現況除首購族未受到管制之外，其它類型買家仍偏緊縮，整體放款基調並未有太多改變，而銀行仍是謹慎放款避免短期房貸流量衝高。

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