戰爭溢價效應加劇！部份油品實價飆破200美元

一艘油輪在通行荷姆茲海峽時遇襲。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，伊朗戰爭爆發3週來，原油期貨與現實世界決定消費者成本的實際供應，出現越來越大的價格落差，而後者遠比前者高價許多。

報導說，隨著荷姆茲海峽幾乎完全封鎖，以及中東能源設施遇襲，導致供應中斷，全球基準的布蘭特原油期貨已飆漲50%至每桶112美元。然而幾乎所有實體油價（現貨油價）漲幅更大，因為緊繃的供應使消費者的實際用油價格，比如汽油、柴油與航空燃油加劇走高。

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作為全球最大的原油消費地區，亞洲的煉油廠為了確保任何可能的供應，正以遠高於布蘭特原油期貨的驚人溢價，從數千英里之外採購原油。卡車運輸公司開始感受到高燃油成本的衝擊，一些地區正減少採購驅動船舶的燃料。一些航空燃油價格每桶突破200美元，歐洲主要航空公司表示，乘客不得不承擔額外費用。

期貨價格與實體油價（現貨油價）間的脫節，部份因素是美國極力試圖抑制油價上漲，比如透過釋出緊急供應的措施。然而現實是，全球經濟正遭受比期貨價格所顯示更加嚴峻的通膨衝擊，這使全球央行與面臨11月期中大選的川普政府承受巨大壓力。

凱雷集團（Carlyle Group）分析師柯里（Jeff Currie）說，「你看看期貨市場，它們完全與實體市場脫節，我們正面臨巨大的供應衝擊」。

油價衝擊恐加劇惡化，華爾街巨頭高盛集團與花旗集團近日表示，如果衝突持續，期貨價格恐在未來幾週創紀錄新高，突破2008年創下的每桶147.5美元。過去兩週，布蘭特原油兩度逼近120美元，創2022年以來最高水準。

Crystol能源全球事務顧問、前BP經濟學家呂爾（Christol Ruhl）說，「美國幾乎已窮盡所有手段來阻止油價上漲，然而基於當前的不確定性，如果荷姆茲海峽不開放，實體傷害的不確定性不會消除，能做的真的不多」。

中東原油價格基準阿曼原油近日每桶漲破162美元，阿拉伯聯合大公國的穆爾班原油（Murban）漲破145美元，正突顯真實世界搶購原油的狀況。

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