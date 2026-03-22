南韓「入境卡」標註惹議 韓媒曝首爾受到台灣和中國雙邊壓力

南韓政府正因入境卡系統「國家選項」標註問題受到台灣和中國的雙邊壓力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓電子入境卡系統在國家選項將台灣以「中國（台灣）」稱呼，引發台灣政府抗議，台灣外交部研議3月1日起依雙邊對等原則，將台灣的「外僑居留證」中原列「韓國」名稱調整為「南韓」，以此作為反擊。《南韓時報》週日（22日）報導，南韓正因入境卡系統「國家選項」標註問題受到台灣和中國的雙邊壓力。

此前，南韓政府於2025年2月24日推出了電子入境卡系統，旨在加快入境速度。在這個電子系統中，台灣公民被強制要求在「出發地」和「下一目的地」一欄選擇「中國（台灣）」。

請繼續往下閱讀...

自去年12月以來，台灣政府就標註問題一直提出抗議，同時，台灣與中國在領土問題上的外交裂痕也不斷加深。

當被問及此事時，南韓外交部僅表示，政府正在與台灣政府和南韓相關政府機構密切討論局勢，並尋求解決問題的方法。同時，中國正向南韓施壓，要求堅持「一個中國」政策。

台灣政府表示，已將居住在台灣的南韓公民的外國人居留證上的國家名稱從「韓國」改為「南韓」。

南韓民眾對此反應不一，有些人並不在意大韓民國改為南韓，而另一些人則認為南韓應該尊重其他國家。許多網友評論道：被稱為南韓也沒什麼不好。

然而，Naver上的一條熱門評論說：「南韓應該以自己希望被尊重的方式尊重其他國家。如果南韓想把台灣視為中國，就不應該抱怨東海問題。南韓應該對這種情況表示理解和同情。」

台灣民眾對此事的反應也褒貶不一。一位不願透露姓名的保險代理人告訴《南韓時報》：「沒什麼好說的。這是國際常態。」但一位上班族表示：「大多數國家仍然承認台灣在出入境方面享有特殊地位，因此南韓選擇將我們列為中國的一部分，這感覺純粹是一種政治舉動，我很難理解。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法