30多歲實現提早退休 她們揭「隱藏代價」僅9個月就重返職場

提早退休後會發生什麼事？30多歲就退休的3名女子分享真實情況。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕財務獨立、提早退休（Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE）運動通常以數字為核心，淨資產目標、儲蓄率、投資增長，以及能夠真正離開工作崗位的年齡。然而，過度專注於積累財富，也可能帶來一些代價。多位30多歲就達到財務自由的人士分享，他們在退休後面臨無聊、身份認同轉變，以及重新思考人生目標的挑戰。

《商業內幕》採訪了幾位追求早期退休的人，他們表示，追求FIRE意味著自己無法完全享受當下。而當他們真正離開工作後，面對的問題不只是「錢夠不夠」，而是「我究竟為了什麼而退休？」

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Josette Chang在2024年辭掉金融工作，達到FIRE目標後，她形容早期退休是「一種祝福」。她感到不再被行事曆或上司支配，但也坦言，退休前沒有充分思考退休後的生活安排。她表示「一開始Netflix和電影可以打發幾週時間，但過了那段時間，我開始問自己想如何安排時間？我真正重視的是什麼？哪些關係和社群對我最重要？」她目前透過不斷嘗試與調整，找到帶來意義和快樂的生活方式。

Gwendolyn Merz也有類似的領悟。大學畢業後，她在從校園到職場的過渡中感到掙扎，身處不喜歡的工作。她接觸到FIRE理念後，積極減少開銷、追蹤每一筆花費，甚至將儲蓄率提升至收入的78%，在5年內累積約20萬美元（約新台幣631萬元）的資金

這筆資金讓她有勇氣離開公司，她並不打算完全不工作，她開發了自由接案寫作與Podcast等額外收入來源，決定自己工作、必要時動用存款。然而，高壓、醫療開銷超出預期以及退休帳戶鎖定資金，讓她在9個月後重返受薪工作。Merz表示，這段經歷重塑了她對工作與金錢的認知，她發現自己更喜歡穩定薪水，且在合適環境下，工作不必感到痛苦。她不再計畫30、40歲就退休，但仍希望比傳統退休年齡早結束工作。

自由並不等於滿足。Rose Han在30多歲達到財務自由，還清約10萬美元（約新台幣316萬元）學生貸款，累積7位美元（至少約新台幣元3157萬）數淨資產，辭去華爾街工作。她嘗試以露營車生活，享受自由，但不到一年就感到無聊且缺乏成就感。Han指出，追求FIRE過程中過度強調金錢和財富累積，容易讓人忽略真正重要的事，就是與親友相處、建立無法取代的回憶。

她反思，退休的真正問題不該是「何時退休」，而是「如何打造一個你根本不想退休的人生」。「我現在覺得，與其問如何提早退休，不如問如何建立一個不想退休的生活。」

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