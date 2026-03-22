貴金屬摔到鼻青臉腫 外媒示警黃金沒守住「這價位」就慘了

黃金近期走勢欠佳。（彭博資料照）

首次上稿：17:33

更新時間：18:42

〔財經頻道／綜合報導〕國際黃金價格持續重挫，一度跌破每盎司4500美元，上週重挫9.6%，創15年來最大單週跌幅。白銀跌勢更重，上週大跌超過15%。外媒指，目前市場正密切關注關鍵價位，金價若跌破每盎司4494美元，白銀若跌破每盎司68美元，恐引發短期內進一步拋售潮。

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《The Economic Times》報導，由於美元走強和美國公債殖利率上升，導致對無收益資產的需求下降，黃金和白銀價格下跌。地緣政治局勢加劇對通膨的擔憂，引發對利率上升的預期。此外，投資人獲利了結，也增加拋售壓力。

報導指出，目前市場正密切關注關鍵價位，如果黃金跌破每盎司4494美元，白銀跌破每盎司68美元，短期內價格可能進一步下殺。

不過，報導也強調，由於通膨風險和全球不確定性，貴金屬價格仍有長期支撐。如果各國央行放緩升息或經濟風險加劇，金屬價格可能會再次上漲。

現在該怎麼做？分析師建議，投資人密切注意利率訊號和美元走勢。由於全球不確定性和政策變化，短期波動可能持續。長期投資者可以考慮逐步建立部位，而非一次性投入大量資金。密切關注黃金4494美元和白銀68美元等支撐位對於決策至關重要。

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