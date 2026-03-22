「蝦」爆了！斷交台灣4年白蝦蒸發逾6成 這國遭中慘坑哭訴快滅頂

尼加拉瓜寄望中國提振白蝦產業的夢想幻滅。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜於2021年12月底與我斷交，轉向中國。4年後，白蝦養殖產業陷入困境，產量與4年前比少了64%，2025年產量直接摔至20年新低，還造成多家養殖場關門大吉。外媒指出，尼國蝦產量、出口量和國際價格全面下挫，行業領袖直言尼國蝦產業正邁向滅亡。

綜合《La Prensani》及《Centroamerica360》報導，尼加拉瓜中央銀行統計顯示，2025年養殖蝦的產量為 24萬9287 公擔（約2萬4928公噸），僅略高於2005年該產品的 20萬8665 公擔（約2萬866公噸）。換言之，蝦類產量已下降至與20年前相近的水準。

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由於尼國在2022年底與台斷交，轉與中國建交。尼國當年（2022 年）蝦產量為 69萬4991 公擔（約6萬9449公噸），若將2025年的產量與2022年相比，產量下降64%。這清楚表明，與中國簽署的自由貿易協定（FTA）未提升蝦類產量，也未能推動其成功打入中國市場。

此外，尼加拉瓜漁業和水產養殖研究所（Inpesca）報告稱，整體水產及漁業養殖產量下降了6個百分點、出口量下降14個百分點，銷售額更大跌19個百分點。

就業也受到波及，水產及漁業養殖就業人數跌8%，主要是蝦類養殖面積減少，導致蝦類養殖場關閉，也造成蝦類養殖業的就業人數崩跌26%。

更慘的是，近年來國際蝦價也出現下跌。2023年，每磅蝦的售價為2.72美元，2024年降至2.36美元，而2025年跌幅進一步擴大，每磅蝦的售價僅1.86美元。

報導指出，尼加拉瓜養殖蝦生產的糟糕局面始於幾年前，原因是國際價格下跌和氣候變遷等因素衝擊，尼加拉瓜原本寄望透過與中國簽訂協議來度過難關，未料事與願違，與中簽訂FTA並未增加蝦子的產量或出口量，反而導致養殖場關閉，預示著該行業可能走向滅亡。

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