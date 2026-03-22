美國會調查「拉高出貨」操縱股票行為 中企IPO舉步維艱

由於美國國會正在調查華爾街承銷商涉嫌參與「拉高出貨」的股票操縱行為，中國企業在美國的首次公開上市（IPO）正舉步維艱。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，由於美國國會正在調查華爾街承銷商涉嫌參與「拉高出貨」的股票操縱行為，中國企業在美國的首次公開上市（IPO）正舉步維艱。自 2023年以來，這些詐欺行為已使美股市值蒸發了160億美元（新台幣5072億元）， 引發了更嚴格的審查、股價暴跌和監管壓力。

美國聯邦眾議院美中戰略特別委員會正在調查包括 D. Boral Capital、Dominari Securities 和 Revere Securities 在內的華爾街承銷商，以查明他們在促成中企欺詐性 IPO 計劃中可能扮演的角色。

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美國國會議員指控這些中企和相關實體在IPO後人為抬高股價，有時在短時間內上漲超過 90%，然後進行拋售，讓散戶投資人蒙受重大損失。調查發現，在美上市的近四分之一中國小型上市公司存在這種詐欺行為。

2024年中企在美IPO平均融資額僅5000萬美元（約新台幣16億元），低於2021年的3億美元（新台幣96億元）以上，反映出中企的IPO正轉向規模更小、波動性更大、監管更少的公司。

對此，那斯達克市場於2025年底大幅提高新上市公司門檻，特別針對小型企業IPO與特定地區（如中國）企業。核心調整包括自由流通股市值門檻升至1500萬美元、針對虧損企業採用更嚴格標準，並加快小型股下市流程，旨在抑制股價操縱行為、保護投資人，並維護市場整體品質。

這些措施嚴重限制了美國資本市場對中國小型公司的吸引力，因為監管機構和國會正在加強對「有毒」小市值公司的管控。

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