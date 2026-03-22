日本汽車跌落神壇！痛失全球銷售寶座 專家指中國超車考驗的開始

日本汽車製造商在時隔25年後被中國超越，失去全球銷售冠軍的寶座。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車製造商在時隔25年後被中國超越，失去全球銷售冠軍的寶座。專家指出，這是因為日本電動車轉型落後其他國家、面臨中國市場銷售疲軟，以及海外競爭力下降的三重打擊。不過，專家也認為，中國汽車銷售超越日本後，將對中國汽車產業構成真正的考驗開始。

根據包括《日經新聞》和路透在內的多家外媒22日報導，中國汽車製造商的汽車銷量總和在2025年全球新車銷量預測中超過了日本品牌，首次位居世界第一。這是自2000年以來，日本汽車製造商25年來首次失去全球銷售冠軍的寶座。

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中國汽車工業時隔25年再次超越日本，榮登世界第一寶座。面對中國以電動車為首的攻勢，日本這個傳統汽車強國不僅在其本土亞洲市場，而且在全球市場上都失去了領先地位。

專家評估認為，中國汽車製造商已開始迅速崛起，在以電動車為中心的環保汽車市場佔據領先地位，領先日本。這一戲劇性的轉變體現在比亞迪和吉利的銷量分別超越日本汽車產業的驕傲，即日產和本田。憑藉垂直整合電池技術帶來的價格競爭力，比亞迪迅速提升了在東南亞和南美等新興市場的市場佔額。

同期，日本汽車製造商安於使用汽油和電力混合的混合動力技術，在向電動車轉型方面落後於其他國家。隨後，日本企業舉步維艱，面臨中國市場銷售疲軟和海外競爭力下降的雙重打擊。

專家認為，中國汽車銷售超越日本後，將對中國汽車產業構成真正的考驗。美國總統川普持續強調對中國進口商品加徵高額關稅，而歐盟也正透過最終敲定對中國電動車徵收反補貼稅，進一步加強對中國市場的遏制力度。

在中國國內方面，房地產市場低迷也導致國內消費明顯放緩。觀察家指出，中國汽車產業必須依賴出口而非國內市場，這種結構性限制可能成為未來成長的障礙。

伊藤忠經濟研究所高級研究員深尾三四郎表示：「中國汽車能否保持增長勢頭，取決於它們能否有效地開發歐洲和東南亞等海外市場。」他補充說：「能否在國內市場之外確保全球生產基地並管控地緣政治風險，預計將是保持領先地位的關鍵。」

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