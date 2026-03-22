缺油還出大包！90萬桶石油被賣光光 南韓氣炸了

儲存在南韓蔚山石油儲備基地的90萬桶原油，因南韓國家石油公社（KNOC）未即時行使優先購買權，慘遭中東油商轉售海外，南韓政府已啟動調查。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗封鎖荷姆茲海峽後，推升油價飆漲，亞洲國家成為海嘯第一排，更慘是南韓爆出能源調度失誤。原本儲存在南韓蔚山石油儲備基地、可在緊急時優先供應南韓國內的90萬桶原油，因國有韓國國家石油公社（KNOC）未即時行使優先購買權，慘遭中東油商以更高價格轉售海外。南韓政府立刻展開調查，撂話若KNOC違規將採取嚴厲的處分。

《Asia Today》報導，南韓產業通商資源部證實，在一家外國公司擁有的、儲存在KNOC國內石油儲備中的90萬桶原油，被出售到海外後，已啟動調查。

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報導說，外國公司A將儲存在蔚山石油儲備基地的約90萬桶原油（根據國際聯合儲備計畫所儲備的石油）到海外，原因是KNOC未能及時行使其優先購買權。國際共同儲備計畫是KNOC將來自外國公司（例如產油國）的石油儲存在閒置的國內儲備設施中的一項制度，使南韓能夠在緊急情況下行使優先購買權。KNOC於1999年啟動該計劃，旨在穩定國內石油供需。

南韓產業通商資源部解釋，如果調查發現KNOC存在違規行為，「我們將採取嚴厲的紀律處分。」

一位網友@szslg解釋「關於韓國（下稱南韓）90萬桶儲備石油失蹤事件」，文章指，南韓作為一個幾乎 100% 依賴進口原油的​​國家，建造和維持戰略石油儲備（SPR）的成本極高。南韓政府為了省錢又想保安全，弄了一個抽屜協議：「國際共同儲備制度」：把空餘的儲油罐租給中東產油國（如沙烏地阿拉伯、阿聯）。產油國省了運費和倉儲費，把南韓當成發往東亞的中轉站；南韓則拿到「優先購買權」。

文章解釋，在 2026 年荷姆茲海峽被封鎖的極端背景下，油價每小時都在改變。中東油商發現，雖然原油已經運到了南韓的碼頭，但東南亞（如越南、印尼）的買家願意出更高的溢價。只要南韓沒有正式行使優先權，這批貨在法律上還是油商的。

文章說，韓國石油公社（KNOC）看到油已經到了自家地盤，就覺得穩了，想省掉行使優先權的複雜流程和資金佔用。結果就在公社「由於沒有額外介入」的空檔，油商直接改簽提貨單，原油在南韓港口轉頭就運往東南亞。

文章直言，南韓1999 年建立的制度，在第一次真正的「百年危機」面前沒守住，安全防線崩潰。本國土地上的能源被外國資本公然運走，這在政治上是極大的污辱。在極端危機（如 2026 年的美伊戰爭）中，任何沒有形成「既定法律事實」的優先權都是廢紙。

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