年薪200萬自認是房貸VIP 他被拒嚇傻沒想到竟是「這理由」

一名日本上班族年薪雖達千萬日圓，卻因過往信用紀錄遭到銀行拒貸，懊惱不已。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕申請房貸時，銀行一定會查看個人信用紀錄。一名任職大企業10多年、年薪1000萬日圓（約台幣200萬）的男性上班族，因申請房貸被拒感到震驚，查詢之後得知自己曾分期付款買手機，有一筆逾期付款紀錄，金額只有幾千日圓，加上積欠卡債10萬日圓（約台幣2萬）。他坦言，作夢都沒想到居然會因為這種事被拒絕申貸。

日媒《Trill Trill》報導，1位日本上班族分享，任職大公司已10多年，年收入1000萬日圓，「乍一看，我似乎是申請房貸的理想人選」，卻被銀行拒絕了，銀行給出了理由整體評估的結果。

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報導說，在抵押貸款申請中，銀行大都不會解釋具體的拒貸原因。但是看到這位男性上班族一臉疑惑，銀行人員問道他「您知道這可能與您的信用記錄有什麼關係嗎？」

幾天後，這名男子拿到自己的信用報告，注意到兩筆記錄，一筆是幾個月前購買智慧型手機的逾期付款記錄，帳戶餘額似乎不足，導致款項未扣除，金額只有幾千日圓。

另一個問題是信用卡使用記錄，他有一張用於信用卡主要用於應酬，每次出去喝酒或有意外開支的時候都會使用。他坦言，「雖然我一直在還款，仍然欠10萬日圓卡債。」這名男士看到自己的信用資料後，苦笑「真不敢相信我居然會因為這種事被拒絕」。

報導強調，信用記錄在抵押貸款申請過程中會受到嚴格審查，銀行關注的不僅是你的年收入水平，還有你與金錢的關係本身。特別是分期付款購買智慧型手機實際上就相當於簽訂一份「貸款協議」，逾期付款會損害您的信用記錄，使用信用卡借款也是如此。即使是小額貸款，也會被明確記錄為「借款」。

報導稱，房貸期限長，對銀行而言存在重大風險，有一定的審批標準。判斷一個人能否信守承諾的關鍵因素是其信用記錄。如果抱著「只是電話帳單」或「只是一筆小額信用卡貸款」之類的隨意態度，那麼在人生最大筆消費時，就可能成為一大障礙。

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