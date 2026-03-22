薪水老是不夠用？七項無聲無息的日常開支掏空你的錢包

做出一些小的生活方式改變可以幫助你每月節省開支。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你經常在發薪日之前就花光了錢，很容易把原因歸咎於通貨膨脹，不斷上漲的物價確實會嚴重打亂你的每月預算。但專家指出，以下七項日常開支，將無聲無息地讓你的錢包縮水，也是累積財富的殺手。

1. 外出用餐

根據美國勞工統計局的最新數據，2023年美國人平均每月外食花費約328美元。 Zappi的一項調查顯示，年收入在10萬至14.9萬美元之間的家庭中，有33%的人每月吃四到七次快餐。雖然偶爾吃一次麥當勞超值套餐，或是在高檔牛排館慶祝生日不會讓你的預算超支，但控制餐飲支出仍然很重要。

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與其下班回家路上去速食店買外賣，不如提前規劃三餐，這樣可以省錢。你可以用慢燉鍋做經濟實惠又美味的燉菜，快速炒一盤健康美味的菜餚，或者一次多做一些像千層麵這樣的簡易餐食，然後冷凍起來，以便在忙碌的晚上加熱食用。

2. 尖峰電力電費

如果您的電力公司提供「分時計費」服務，請注意您的用電時間。據住宅太陽能電池板公司稱，在高峰時段用電的費用可能比其他時段高出30%到40% 。將洗碗或洗衣服等家務轉移到用電低谷時段（通常是上午晚些時候到下午早些時候、夜間或週末），可以降低電費。

3. 衝動性購買

無論是深夜在亞馬遜上購物，還是在TikTok小店裡快速點擊，衝動消費都可能迅速破壞你的財務目標。衝動消費往往受情緒而非需求或價值驅動， YouTube頻道Practical Wisdom在一段視頻中指出，衝動消費會迅速耗盡任何人的積蓄。

當你被最新流行的服裝或廚房小工具吸引時，先把它加入購物車，但不要立即結帳。讓它在購物車裡放幾天，等衝動消退後，再決定是否真的需要它。

4. 訂閱服務

取消訂閱似乎是最基本的個人理財省錢建議。畢竟，根據CNET報導，美國人平均每年在訂閱上花費1080美元，其中超過200美元花在了他們根本不使用的訂閱上。

但一旦你取消了那些很少看的串流媒體服務，就該深入挖掘一下了。看看你的新聞簡報和網站訂閱、軟體即服務，甚至是亞馬遜的「訂購省」商品。你或許可以透過只在需要時購買商品或在本地商店的促銷活動中購物來降低開支。

根據Practical Wisdom 的影片，許多富裕人士會定期檢查他們的訂閱和服務，以確保他們只為實際使用的服務付費。他們會取消不再需要的訂閱，從而避免不必要的開支。

5. 銀行手續費

如果您在傳統銀行擁有​​支票帳戶，每年可能要支付數百美元的手續費。不妨考慮前往提供免手續費支票和儲蓄帳戶的網路銀行，或尋找一個您可以輕鬆滿足免手續費條件的帳戶。

6. 保險

根據GOBankingRates先前報告，Guardian Service 的一項調查顯示，29%的美國人在過去一年中為了省錢而削減或降低了房屋、健康或汽車保險的保額。與其減少或取消保險，不如貨比三家，尋找更低的保費。

HUB Private Client首席銷售長羅布·蘭漢姆建議，分析您的房屋保險保單，確保您擁有足夠的保障來應對您所在地區最可能發生的風險。人們會分析哪些事情最有可能發生，然後增加這些風險的保額，同時減少那些發生機率較低的風險的保額。 利用歷史數據和趨勢，您可以根據自身情況定制保險方案。

7. 信用卡利息

做出一些小的生活方式改變可以幫助你每月節省開支，但不要讓這些小小的節省分散了你的注意力，忽略了更重要的事情。如果你背負著高利信用卡債務，你每個月可能會白白損失數百美元。

盡快還清信用卡欠款。考慮將債務整合到一張零利率信用卡上，或申請一筆低利率的個人貸款。一旦擺脫債務，你就可以把精力轉移到累積財富。

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