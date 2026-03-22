台灣水韌性1》再生水不靠天賜雨、不與民爭水 保科技業免斷鏈

水利署佈建再生水廠強化抗旱韌性。再生水廠示意圖。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕再生水具備將廢水過濾循環利用、不依賴降雨的特性，可作為工業用穩定水源，在乾旱時期能不靠天賜雨也不與民爭水，保護科技業免於斷鏈危機，堪稱是「抗旱關鍵利器」。產業界對使用再生水能提升抗旱韌性已有相當意識，水利署除落實產業用水優先使用再生水政策，要求產業新增工業用水須達一定比例使用再生水外，同時持續佈建再生水廠強化科技造水，規劃2030年前全台將有16座再生水廠產製每日64.3萬噸再生水。

台灣力圖發展AI之島，AI產業方興未艾，半導體、高科技等高耗水產業的用水需求擴增，包括半導體先進製程所需的超純水，以及算力中心的伺服器散熱所需的冷卻循環用水。然而，與此同時極端氣候加劇旱澇極端事件，各界擔憂國內科技業在水資源不足的非常時期恐面臨停產斷鏈風險。

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乾旱時期再生水就是抗旱關鍵利器之一，為提升枯水期的抗旱韌性，經濟部水利署已通過再生水資源發展條例部分條文子法修正，明定自2024年2月1日起，用水量達每日2萬立方公尺（噸）以上的新設廠與擴廠，工業用水應使用至少50%系統再生水。與此同時，為促進廠商投資節水與科技造水設備的意願，使用再生水及投資節水設備等，最高可折抵60%耗水費。

再生水是廢污水經過繁複精密過濾後產製，淨化過的水質可比自來水更「純粹乾淨」，但為避免極微量的化學物質殘留風險，《再生水資源發展條例》明定再生水不可供給人體飲用或用於食品業。儘管再生水不可作為飲用水，但作為工業用穩定水源，透過先進水處理技術將廢水濾成先進製程可用的純淨水後循環使用，在乾旱時期為科技業及時解渴，可說是解救供應鏈免於斷鏈的救命水。近期新竹地區水情轉為減壓供水黃燈，全國各科學園區截至今年2月就已導入再生水每日7.61萬噸。

水利署指出，過去再生水成本較高，廠商多是為符合ESG環評要求才會使用，但隨著再生水市場需求擴大，加上水再生處理技術日益提升，水處理成本逐年下降，再生水已然是未來水資源不足時的重要輔助水源。

行政院已核定的再生水廠共有16座，目前已上線的桃北廠、水湳廠、永康廠、安平廠、鳳山廠、臨海廠等7座再生水廠每日可供水約19萬噸，預計2030年前全數16座再生水廠可上線、每日可供水63.4萬噸。此外，另有園區承諾自建再生水部分，包括竹科寶二園區3萬噸、中科擴建二期2萬噸、南科台南園區3萬噸及南科橋頭園區1萬噸。

水利署表示，產業園區園區使用再生水來源除回收園區內的工業廢水外，亦由園區外的民生汙水放流水回收再利用，在促進產業發展的同時，可兼顧水資源回收循環利用，不會排擠到一般的民生及農業用水。隨著北市以外五都污水道普及率提升，就可配合污水管線佈建進度，擴大再生水廠產水量能。

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