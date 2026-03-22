哪些船通過荷姆茲海峽？BBC大點名

荷姆茲海峽每日通行船舶數量已減少約95%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕據BBC事實核查團隊（BBC Verify）分析的數據，自3月初以來，已有近100艘船通過荷姆茲海峽，約三分之一與伊朗有關聯，另有9艘由地址與中國相關的公司擁有，6艘船的目的地則為印度。

BBC指出，自2月28日美國和以色列對伊朗戰爭爆發以來，荷姆茲海峽每日通行船舶數量已減少約95%。根據聯合海事訊息中心數據，伊朗戰爭爆發前，每天約有138艘船通過此海峽，運輸著全球5分之1的原油供應。

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航運分析公司Kpler的數據顯示，本月迄今有99艘船通過荷姆茲海峽，平均每天僅5到6艘。BBC事實核查團隊檢視這些船的動向與它們面臨的風險。

分析顯示，最近約三分之一的通行船舶與伊朗存在關聯，其中有14艘懸掛伊朗國旗以及其他因涉嫌參與德黑蘭石油貿易而受到制裁的船。另有9艘船由地址與中國相關的公司擁有，6艘的目的地則為印度。還有多艘與伊朗無直接關聯的船舶停靠伊朗港口，包括一些由希臘企業擁有的船舶。

報導提及，部分成功通過海峽的船舶似乎選擇比平時更長的航線，一艘巴基斯坦籍油輪3月15日穿越時更靠近伊朗海岸，而非採用更普遍的中央航道。

美國智庫蘭德公司高級研究員馬丁（Bradley Martin）研判，該船可能遵循伊朗指示。他說，這些船的路線可能意味著某些水域存在水雷，或者該路線讓伊朗更容易識別船舶。

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