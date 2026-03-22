2驚人數據見證台積電厚度與底氣 謝金河諷「固定一群人每天駡台積」

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，台積電的競爭力已讓對手看不到尾燈；台積電正撐大整個供應鏈，很多企業會被台積電養大。（記者廖振輝攝）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長魏哲家獲得亞洲大學頒發名譽博士學位，他於21日將功勞歸給創辦人張忠謀，最受矚目的是，他用幽默的口吻表示，「中國弄機器人跳來跳去、蹦蹦跳，沒有用！好看頭而已」，機器人大腦95%由台積電製造。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，以「台積電的厚度與底氣」為題指出，台積電的競爭力已讓對手看不到尾燈；台積電正撐大整個供應鏈，很多企業會被台積電養大。謝金河更點出「台灣固定有一群人每天都在駡台積電」，這些都是愛別人國家的人。

謝金河表示，魏哲家對中國機器人的評論說得輕鬆，博得大家一笑！而這也看出魏哲家的信心。去年台積電在全球晶圓代工市占率拉升至70.4%，對手已經看不到車尾燈。

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謝金河指出，根據寬量國際的執行長李鴻基整理兩張重要的資料，分別是台積電在租稅承擔的重要性，以及台積電如何撑大了供應鏈。根據李鴻基的資料，台灣去年證交稅收2927.73億元，台積電成交佔10.2%，證交稅298.63億元，25年台積電股息配發4667.79億元，政府持有8%，分得373.42億元，再加上台積電繳了3262.66億元的營所稅，全部加起來佔國防預算的60.8%，台積電對台灣的重要性已不用再多說。

另一個是台積電正撐大整個供應鏈，寬量統計台積電供應鏈132家，24年營收860億美元，到2035年將成長到3990億美元，對台股市值將從1550億美元拉升至1.59兆美元，很多企業會被台積電養大。

謝金河指出，這些年，台積電的獲利，毛利率頻創新高，不但推高加權指數，也讓台灣的能見度拉升至全世界。以前很多國家分不清楚台灣，泰國，現在說到晶片，大家都知道台灣，這也是台積電的底氣。

不過，很奇怪的是，台灣固定有一群人每天都在駡台積電，從200元駡到2000元，還是不停地在駡，這些都是愛別人國家的人吧！

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