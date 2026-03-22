為何台積電是AI投資「終極之選」？外媒揭3大關鍵優勢

外媒分析指，台積電是AI投資的終極之選的3個理由。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，要找到「終極」的人工智慧（AI）投資並不容易。不過，分析師認為台積電已經非常接近這個標準。台積電在目前的市場環境中佈局完善，並準備從AI支出浪潮中獲利。台積電在當前市場中的地位正持續蓬勃發展，以下是分析師認為台積電成為最佳AI投資的3個原因。

1.台積電不在乎誰設計晶片

目前市場上有很多討論，例如輝達是否能維持領先地位，或博通 、AMD是否能迎頭趕上。但實際上，不論哪家公司晶片設計最受歡迎，台積電都會是主要的晶片代工廠。這是一個極佳的位置，因為台積電唯一關心的，就是AI大型雲端業者是否持續增加晶片支出，而多項預測顯示確實如此。

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目前四大AI雲端業者今年的資本支出預計約為6500億美元，而且還有許多其他企業也在大舉投資，這還不包含中國或歐洲等地區。AI市場已經非常龐大，而且預期還會持續成長。麥肯錫公司預估，到2030年將有約7兆美元投入AI資料中心建設。台積電將為這些支出提供大量晶片，因此成為投資AI成長的關鍵標的。

2.台積電的成長預測驚人

台積電本身也有相當亮眼的長期成長預測。公司管理層預估，從2024年到2029年，AI相關晶片的年複合成長率（CAGR）將達到中高雙位數（約50%至60%）。這樣長期維持的高速成長非常罕見，也顯示市場需求極為強勁。為了因應需求，台積電今年計劃投入約520億至560億美元擴充產能。

雖然AI晶片在公司營收中的占比不斷提高，但其他業務成長較慢，因此整體預估2024年至2029年的年複合成長率約為25%。即便如此，很少有公司能夠如此清楚地展現出高速成長的路徑，這也是台積電成為頂級AI投資標的的另一個重要原因。

3.台積電不只在台灣設廠

許多投資人對台灣的最大疑慮在於地緣政治風險。台灣位於中國沿海附近，而中國希望將台灣納入其控制之下，因此市場上時常出現關於衝突的擔憂，導致部分投資人避開該股票。

不過，有幾點值得注意。首先，台積電已經大幅擴展全球布局，在美國亞利桑那州、日本與德國都設有晶圓廠。雖然主要產能仍在台灣，但公司管理層已意識到風險，並積極分散布局。其次，如果真的爆發戰爭導致晶片供應中斷，全球經濟都將受到重創。這確實是令人擔憂的情境，也意味著不只是台積電，幾乎所有科技公司都會受到嚴重影響。因此，分析師認為這項風險不應被過度放大，因為其影響將是全面性的市場衝擊。

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