71歲翁退休月領5.4萬晚年卻慘崩 一切代價僅源自「與老友1次隨意聚會」

日媒以真實案例揭示，即使擁有穩定收入與資產，若缺乏支出管理與自我約束，仍可能陷入財務困境。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕原本被認為「晚年無憂」的生活條件，卻未必能確保真正的財務穩定。日本1名71歲退休男子，在擁有穩定年金、數千萬資產及房貸全數清償的情況下，卻因一項看似無害的休閒活動習慣，不僅掏空家計，晚年經濟崩潰，更讓夫妻信任徹底崩裂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲住在東京的正一（化名）與妻子共同生活，退休前是一名公司職員，目前與妻子兩人每月領取約28萬日圓（約新台幣5.4萬元）年金。加上退休金與長年累積的存款，整體資產達數千萬日圓，房貸也已還清，原本生活無虞。

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然而，退休後生活節奏驟變，從忙碌工作轉為時間充裕，「如何安排時間」成為新挑戰。在與舊同事朋友重逢後，正一開始接觸住家附近的柏青哥店，最初僅抱持「輕鬆娛樂」的心態。

起初每次花費僅數千日圓，輸贏皆在可控範圍，但隨著造訪頻率增加，金額逐漸攀升至數萬日圓，甚至一週多次消費，支出悄然擴大，他認為「即使輸了，我也覺得我可以在同一天內彌補回來，我覺得這在我們家庭預算中所佔比例仍然很小」。

隨著時間推移，正一的妻子良子（化名）察覺家中存款減少速度異常。經追問後，正一才坦承頻繁前往柏青哥店的事實。良子表示，若只是適度娛樂尚可接受，但實際花費金額遠超預期，令她感到震驚。

事件影響不僅限於金錢層面。良子坦言，比起支出本身，更難接受的是丈夫長期未與她討論此事，導致信任感受損。此後，夫妻間對話明顯減少，家庭氣氛轉趨緊張。正一雖已意識到問題嚴重性，但坦承難以停止相關行為。最終累積的損失已相當可觀，家中經濟面臨崩潰，

專家指出，此類具「賭博性質」的支出，容易因「想翻本」或「再試一次」的心理，導致金額不斷擴大，進而影響家庭財務。專家提醒，即使擁有穩定收入與資產，若缺乏支出管理與自我約束，仍可能陷入財務困境。特別是在退休後時間增加的情況下，如何安排生活與控制消費，成為影響晚年生活品質的關鍵因素。

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