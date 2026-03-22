賴總統：核二、核三重啟評估 3原則缺一不可

總統賴清德今表示，核二核三重啟，3原則缺一不可。（記者方賓照攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電公司已在準備重啟程序。賴今天進一步強調，台灣面臨新的挑戰，政府依法就核二、核三的重啟進行安全與專業評估，相關評估及後續討論，必須建立在核安無虞、核廢有解、社會有共識之上，三項原則缺一不可。

賴清德在臉書發文指出，自2016年起，政府推動能源轉型，發展太陽能與風力發電，逐步補足核一、核二、核三廠的供電缺口。這一年多來，整體電力供應穩定，備轉容量率多維持在10%以上，這代表，我們已走過能源轉型的重要階段，但同時，台灣也面臨新的挑戰。

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賴清德表示，在「核管法」修正後，政府依法請台電與經濟部，就核二、核三進行重啟相關的安全與專業評估，逐步檢視各項條件是否具備。

賴清德強調，相關評估與後續討論，都必須建立在核安無虞、核廢有解、社會有共識共三項前提之上，這三項原則，缺一不可。在各項條件尚未經過完整確認之前，所有工作都會以審慎評估與專業檢視為基礎，確保每一步都穩健、負責。

賴清德說明，政府也將持續關注核融合與SMR等先進核能技術，並以開放態度審慎評估。在此同時，風力、太陽能、小水力與氫能等綠能發展也會持續推動，多元能源可以並行不悖。我們的目標很清楚：讓台灣更具韌性，支撐產業發展，帶動社會穩定前行。

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