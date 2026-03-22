「賣黃金換現金」 元大投顧董座胡睿涵看三理由金價跳水

元大投顧董座胡睿涵看三大理由金價跳水。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際黃金價格持續重挫，甚至跌破每盎司4500美元，元大投顧董座胡睿涵指出，面對戰爭利空，黃金不漲反跌，更創下最大單週跌幅，主要理由有三，包括開戰前通膨升溫、縮減聯準會降息空間，美元走升、金價獲利了結賣壓出籠，股市重挫、賣黃金補保證金。

胡睿涵指出，戰爭推升油價飆上每桶100美元以上，市場「通膨預期」讓通膨上升速度恐加快，況且美國2月核心PPI衝上3.9%、連續7個月上升，說明美伊「未開戰前」通膨就已逆向走高，市場甚至傳出「如果戰爭時間拉長，導致通膨加快升溫，聯準會或許今年還有升息的可能」，造成之前過度投機追捧的黃金資金開始撤離。

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此外，她也認為，黃金是美元計價，當美元走升、金價會下跌，而去年至今黃金最高飆漲到每盎司5598美元歷史新高、漲幅達112%，一旦黃金價格漲不動、高檔出現頭部，龐大的獲利了結賣壓就會出籠；同時，美伊開戰後全球股市出現重挫，胡睿涵認為，當股市被套，不論是追繳保證金或銀行抵押資產價值縮減下的增補，「賣黃金換現金」就成為市場一致性的行為。

面對避險三兄弟，黃金、美債都下跌，只剩美元上漲，投資人到底該怎麼辦?胡睿涵建議，現階段投資人操作不宜躁進，面對國際情勢多變應謹慎觀之，此時投資人最重要的就是選擇質優股、質優ETF進行長線佈局，同時，定期定額持續不要斷，長期投資最重要的原則就是「紀律」。

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