油價明漲1.8元 卓榮泰：依國際油價本來要漲15元

油價週一將漲1.8元，行政院長卓榮泰今天說照國際油價本要漲15元，但是政府吸收了13.2元。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕中油宣布明天（23日）凌晨0時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，不少民眾湧入加油站加油，行政院長卓榮泰今天（22日）對此透露，若依照現在國際油價算下來我們要漲15元，但是我們一再核算，政府吸收了13.2元，代表這個禮拜中油要吸收高達34億元，若從228到現在3星期，中油吸收了65億元，原因就是戰爭。

週一凌晨0時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元。（資料照）

卓榮泰說，希望戰爭趕快化解，我們就可以從國際秩序恢復，國內各項平穩，若過程中因而造成大家生活上極大的負擔，整個社會秩序會發生不可預期的改變，因此政府用極大力量，經過種種核算，從應該漲15元，結果只漲1.8元，就可知道中油吸收了13.2元，大家經過中油加油站加油的時候，記得跟中油說一聲謝謝，能源的珍貴要好好珍惜。

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他說，政府會在戰爭緩和之後，會用最有效的方式讓中油財務不要蒙受重大的困難，政府希望與國人一起度過這個階段，只要人民生活安定，國家未來就會按部就班持續前進，希望大家繼續支持政府在這方面的作為，追求更安定的社會。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

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